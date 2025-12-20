Košarac: Šmitovi zakoni pisani sarajevskim rukopisom apsolutno neprihvatljivi

Zakoni o Sudu i VSTS-u BiH koje predlažu poslanici opozicija u Srpskoj u Parlamentarnoj skupštini BiH su Šmitovi zakoni pisani sarajevskim rukopisom i apsolutno su neprihvatljivi, izjavio je Srni zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

"Pod krinkom EU puta, ponovo pokušavaju da podvale rješenja koja nisu plod unutrašnjeg političkog dogovora, već puko izvršavanje naredbi njihovog mentora Šmita", rekao je Košarac.

Košarac je istakao da su ovi zakoni zato i neprihvatljivi jer nisu usaglašeni sa institucijama Srpske.

On je naveo da je opozicija u Srpskoj, po ko zna koji put, poslužila kao protični bojler Šmitovih i sarajevskih interesa protiv Republike Srpske.

Nedopustivo je, kaže, da ova dva zakona uopšte uđu u raspravu.

"Ne smije se dozvoliti praksa da se u Sarajevu odlučuje bez stavova nadležnih institucija Srpske. To je opasna politička avantura sa nesagledivim posljedicama. Opozicija u Srpskoj mora voditi računa o tome", istakao je Košarac.

Prema njegovim riječima, prodavači magle i šampioni populizma ovu sramotu od propisa pokušavaju progurati kao tobože evropske zakone, a istina je da žele ostvariti vlastite interese, uključujući i one finansijske prirode.

Hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zakazana je u ponedjeljak, 22. decembra, a na dnevnom redu je Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Sudu BiH i Prijedlog zakona o Visokom sudskom tužilačkom savjetu (VSTS) BiH.