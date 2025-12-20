Logo
Large banner

Košarac: Šmitovi zakoni pisani sarajevskim rukopisom apsolutno neprihvatljivi

Izvor:

SRNA

20.12.2025

18:20

Komentari:

2
Кошарац: Шмитови закони писани сарајевским рукописом апсолутно неприхватљиви
Foto: ATV

Zakoni o Sudu i VSTS-u BiH koje predlažu poslanici opozicija u Srpskoj u Parlamentarnoj skupštini BiH su Šmitovi zakoni pisani sarajevskim rukopisom i apsolutno su neprihvatljivi, izjavio je Srni zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

"Pod krinkom EU puta, ponovo pokušavaju da podvale rješenja koja nisu plod unutrašnjeg političkog dogovora, već puko izvršavanje naredbi njihovog mentora Šmita", rekao je Košarac.

Košarac je istakao da su ovi zakoni zato i neprihvatljivi jer nisu usaglašeni sa institucijama Srpske.

On je naveo da je opozicija u Srpskoj, po ko zna koji put, poslužila kao protični bojler Šmitovih i sarajevskih interesa protiv Republike Srpske.

Nedopustivo je, kaže, da ova dva zakona uopšte uđu u raspravu.

telefon aplikacija pixabay

Nauka i tehnologija

Ozbiljno upozorenje: Ove popularne aplikacije vas špijuniraju

"Ne smije se dozvoliti praksa da se u Sarajevu odlučuje bez stavova nadležnih institucija Srpske. To je opasna politička avantura sa nesagledivim posljedicama. Opozicija u Srpskoj mora voditi računa o tome", istakao je Košarac.

Prema njegovim riječima, prodavači magle i šampioni populizma ovu sramotu od propisa pokušavaju progurati kao tobože evropske zakone, a istina je da žele ostvariti vlastite interese, uključujući i one finansijske prirode.

Hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zakazana je u ponedjeljak, 22. decembra, a na dnevnom redu je Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Sudu BiH i Prijedlog zakona o Visokom sudskom tužilačkom savjetu (VSTS) BiH.

Podijeli:

Tagovi:

Staša Košarac

Kristijan Šmit

VSTS

Komentari (2)
Large banner

Pročitajte više

Озбиљно упозорење: Ове популарне апликације вас шпијунирају

Nauka i tehnologija

Ozbiljno upozorenje: Ove popularne aplikacije vas špijuniraju

2 h

0
Троје страних туриста заглављено на ски лифту на Дурмитору након несреће

Region

Troje stranih turista zaglavljeno na ski liftu na Durmitoru nakon nesreće

2 h

0
Цеца Ражнатовић

Scena

Isplivao Cecin snimak iz perioda kad je imala 16 godina

2 h

0
Нове оптужбе на рачун Станивуковића: Својима је дао 250.000 КМ

Banja Luka

Nove optužbe na račun Stanivukovića: Svojima je dao 250.000 KM

2 h

3

Više iz rubrike

Стевановић Станивуковићу: Сарма на мом столу кориснија од обећања ријалити градоначелника

Republika Srpska

Stevanović Stanivukoviću: Sarma na mom stolu korisnija od obećanja rijaliti gradonačelnika

5 h

6
Станивуковић прозвао министра Стевановића: Нека поједе коју сарму

Republika Srpska

Stanivuković prozvao ministra Stevanovića: Neka pojede koju sarmu

5 h

1
Врањеш: Руководство Српске 30 година од Дејтона трпи снажне притиске и разне нападе

Republika Srpska

Vranješ: Rukovodstvo Srpske 30 godina od Dejtona trpi snažne pritiske i razne napade

6 h

1
ПДП

Republika Srpska

Crnadak: Visoki funkcioneri iz PDP-a ne podržavaju Stanivukovićev pokret

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

35

Partizan porazom završio jesenji dio sezone

20

25

Tinejdžer poginuo u eksploziji pirotehnike, ima povrijeđenih

20

23

Centralne vijesti, 20.12.2025.

20

17

Peskov: Zelenski protivrječi samom sebi

20

16

Saobraćajni kolaps na ulazu u BiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner