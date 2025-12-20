Troje stranih turista zaglavljeno na ski liftu na Durmitoru nakon nesreće

Nakon nesreće na žičari na Durmitoru u kojoj je ranije danas poginuo jedan strani državljanin, a drugi povrijeđen, troje ljudi ostalo je zaglavljeno u korpama ski lifta.

Crnogorsko tužilaštvo onemogućava uključivanje ski lifta dok je uviđaj u toku, javlja Radio-televizija Crne Gore (RTCG).

Dvije korpe sa stranim turistima zaglavljene su na nepristupačnom terenu, a spasioci i osoblje skijališta pokušavaju da im dostave ćebad.

Ranije danas jedna osoba je poginula, a jedna je teško povrijeđena u nesreći koja se dogodila na žičari na Savinom kuku na Durmitoru, kada su strani turisti ispali iz korpe ski-lifta, prenijela je RTCG.

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo na drugom, strmijem dijelu žičare, a nastradao je muškarac, dok je povrijeđena žena bila svjesna i komunikativna i odmah joj je ukazana medicinska pomoć.

Na licu mjesta nalaze se policija i spasilačke ekipe, koje obavljaju uviđaj, dok se utvrđuju okolnosti pod kojima je došlo do tragedije.

Prema nezvaničnim podacima, sumnja se na kvar na žičari broj dva, koja vodi ka Savinom kuku, nakon čega je korpa u kojoj su se nalazili turisti počela da klizi unazad.

Kako se navodi, korpa je potom proklizala i udarila u drugu.

Žičara na kojoj se dogodila nesreća stara je oko 35 godina i, prema dostupnim informacijama, nedostaje joj jedan stub, navodi RTCG