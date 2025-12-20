Logo
Isplivao Cecin snimak iz perioda kad je imala 16 godina

Izvor:

ATV

20.12.2025

18:09

Цеца Ражнатовић
Foto: Youtube/ screenshot

Ceca Ražnatović pojavila se 1987. godine na estradnoj sceni, kao djevojčica.

Dvije godine kasnije, počela je da niže hitove, a publici je bila interesantna zbog fizičkog izgleda.

Na Instagramu se pojavio snimak kada je folk zvijezda imala 16 godina, a pjevala je pesmu "Lepotan".

stanivukovic 2

Banja Luka

Nove optužbe na račun Stanivukovića: Svojima je dao 250.000 KM

Ovom prilikom ponijela je teksas jaknu i uske plave pantalone, te možemo zaključiti da je oduvijek imala vitku liniju.

Ceca Ražnatović je danas jedna od najpopularnijih pjevačica na našim prostorima, a još kada se kao tinejdžerka pojavila na estradi, svo su znali da će biti zvijezda.

