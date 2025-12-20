Isplivao Cecin snimak iz perioda kad je imala 16 godina

Izvor:
ATV
20.12.2025
18:09
Ceca Ražnatović pojavila se 1987. godine na estradnoj sceni, kao djevojčica.
Dvije godine kasnije, počela je da niže hitove, a publici je bila interesantna zbog fizičkog izgleda.
Na Instagramu se pojavio snimak kada je folk zvijezda imala 16 godina, a pjevala je pesmu "Lepotan".
Ovom prilikom ponijela je teksas jaknu i uske plave pantalone, te možemo zaključiti da je oduvijek imala vitku liniju.
Ceca Ražnatović je danas jedna od najpopularnijih pjevačica na našim prostorima, a još kada se kao tinejdžerka pojavila na estradi, svo su znali da će biti zvijezda.
