Isplivao Cecin snimak iz perioda kad je imala 16 godina

Ceca Ražnatović pojavila se 1987. godine na estradnoj sceni, kao djevojčica.

Dvije godine kasnije, počela je da niže hitove, a publici je bila interesantna zbog fizičkog izgleda.

Na Instagramu se pojavio snimak kada je folk zvijezda imala 16 godina, a pjevala je pesmu "Lepotan".

Ovom prilikom ponijela je teksas jaknu i uske plave pantalone, te možemo zaključiti da je oduvijek imala vitku liniju.

Ceca Ražnatović je danas jedna od najpopularnijih pjevačica na našim prostorima, a još kada se kao tinejdžerka pojavila na estradi, svo su znali da će biti zvijezda.