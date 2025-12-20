Spasilački pas Kia postala licencirani potražni pas

Spasilački pas Kia bijeljinske stanice Gorske službe spasavanja /GSS/ postala je prvi potražni pas u istoriji Republike Srpske licenciran po međunarodnoj IRO/FCI licenci, čime su značajno unaprijeđeni kapaciteti ove službe za potragu i spasavanje u različitim uslovima.

Tim GSS u Bijeljini, vodič Nenad Jovanović i spasilački pas Kia, uspješno su položili ispite potraga u ruševinama i potraga na otvorenom terenu, prema međunarodnim IRO/FCI standardima, saopšteno je iz iz GSS Bijeljina.

"Ovaj rezultat je plod dugotrajnog rada, stručne podrške i snažnog partnerstva, zbog čega izražavamo iskrenu zahvalnost svima koji su bili dio ovog procesa", naveli su iz GSS.

Bezrezervnu zahvalnost uputili su instruktorima Dejanu Ševkoviću i Ivani Gajić, navodeći da njihovo znanje, iskustvo i posvećenost stoje iza svakog ostvarenog koraka, kao i odgajivaču belgijskih ovčara Slaviši Vukoviću, koji je Kiu poklonio GSS-u dok je još bila štene.

Iz GSS Bijeljina su istakli da položeni ispiti predstavljaju temelj za dalji razvoj potpuno operativnog spasilačkog tima, spremnog za angažman u realnim akcijama potrage i spasavanja.