Gori voda sa česme - snimak šokirao cijeli region

Prije pet godina društvenim mrežama munjevito se širio video koji je šokirao javnost u Srbiji, a na kojem se vidi kako čovjek upaljačem pali pijaću vodu koja curi sa česme u selu Stajićevo kod Zrenjanina.

Da je ova voda i dalje zapaljiva, potvrdio je snimak koji se juče pojavio na internetu, prenosi "Nova".

"Svi se sjećate klipa prije par godina sa ‘paljenjem vode’ iz okoline Zrenjanina, koji je moj drugar Zdravko napravio i izazvao gomilu reakcija. Evo pozdravlja vas danas ponovo, sve je isto“, piše u komentaru iznad videa koji je juče objavljen na društvenoj mreži Iks.

Kada se prije pet godina video na kojem "voda gori“ pojavio na internetu, mještani sela Stajićevo izjavili su da to "nije ništa novo“.

U gradskom vodovodu tada su objasnili da je sastav tla u Banatu takav da u podzemnim izvorištima vode ima metana. Većina sela problem je riješila izgradnjom vodotornjeva koja ih je koštala po 20 miliona dinara.

U Stajićevu su tada objasnili da je moguće izazvati ovakvu reakciju kada se više dana ne pušta voda iz česme, pa se nagomila gas čija je koncentracija najveća u blizini izvorišta. Kriv je metan u zemljištu južno od Zrenjanina, rekli su tada nadležni.

"U Stajićevu konkretno postoji automatika koja reguliše prisustvo metana u vodi. Međutim, desi se povremeno da dođe do prolaska metana, što je bio ovaj slučaj. U tim momentima potrebno je provjetriti prostorije, jer metan je mnogo lakši od vazduha i ukoliko postoji bilo koji ventilacioni otvor metan, lako ispari“, objasnio je ranije Siniša Gajin iz JKP "Vodovod i kanalizacija“ u Zrenjaninu.

Ljekari tada nisu željeli da govore na ovu temu, ali su nezvanično saopštili da metan iz vodovodnih cijevi ne utiče direktno na zdravlje, jer ispari prije nego što stigne u čašu.