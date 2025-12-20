Skoro cijela Srbija pod upozorenjem zbog opasne pojave

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) za vikend i početak sedmice prognozira suvo i stabilno vrijeme, ali će od danas biti hladnije, dok u drugoj polovini sedmice kreću i padavine.

Ujutro i prije podne na zapadu Vojvodine, zapadu i istoku Srbije, kao i po kotlinama i dolinama rijeka magla i niska oblačnost, koja će se ponegde zadržati tokom cijelog dana.

U ostalim krajevima će biti pretežno sunčano, naročito na visokim planinama.

Vjetar u većem dijelu slab promjenjiv, u košavskom području slab i umjeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, južni i jugoistočni.

Najniža temperatura od -3 do 5 stepeni Celzijusovih, najviša od 5 do 10, u mjestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije, oko 2 stepeni.

Uveče i tokom noći u većini krajeva niska oblačnost i magla.

Zbog magle je RHMZ upalio alarm za skoro cijelu Srbiju

"Vrijeme može biti opasno (potencijalno). Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navodi se u obrazloženju "žutog" alarma koji je za oba dana vikenda na snazi.

Vrijeme sljedeće nedjelje

U nedjelju i ponedjeljak u većem dijelu oblačno i maglovito, na istoku Srbije ponegdje sa sipećom kišom, a u brdsko-planinskim predjelima jugozapadne i južne Srbije pretežno sunčano.

U utorak magla i niska oblačnost očekuju se uglavnom u Timočkoj Krajini, na zapadu zemlje i po kotlinama jugozapadne i južne Srbije.

U srijedu, 24. decembra, naoblačenje s kišom zahvatiće ujutro jugozapadne, a zatim i ostale krajeve, na planinama će kratkotrajno padati i snijeg, dok će od četvrtka padavine biti rjeđa pojava, a temperatura u manjem padu.

Sljedeće sedmice u košavskom području duvaće umjeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno olujni jugoistočni vjetar.