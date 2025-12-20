Logo
Skoro cijela Srbija pod upozorenjem zbog opasne pojave

Izvor:

Agencije

20.12.2025

17:15

Скоро цијела Србија под упозорењем због опасне појаве
Foto: Tanjug/AP/Ariel Schalit

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) za vikend i početak sedmice prognozira suvo i stabilno vrijeme, ali će od danas biti hladnije, dok u drugoj polovini sedmice kreću i padavine.

Ujutro i prije podne na zapadu Vojvodine, zapadu i istoku Srbije, kao i po kotlinama i dolinama rijeka magla i niska oblačnost, koja će se ponegde zadržati tokom cijelog dana.

Mraz zima

Društvo

Kakvo nas vrijeme čeka u Novogodišnjoj noći?

U ostalim krajevima će biti pretežno sunčano, naročito na visokim planinama.

Vjetar u većem dijelu slab promjenjiv, u košavskom području slab i umjeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, južni i jugoistočni.

Najniža temperatura od -3 do 5 stepeni Celzijusovih, najviša od 5 do 10, u mjestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije, oko 2 stepeni.

Uveče i tokom noći u većini krajeva niska oblačnost i magla.

Zbog magle je RHMZ upalio alarm za skoro cijelu Srbiju Samo je Banat u "zelenom". Ovo upozorenje važi za danas i sutra.

"Vrijeme može biti opasno (potencijalno). Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navodi se u obrazloženju "žutog" alarma koji je za oba dana vikenda na snazi.

Vrijeme sljedeće nedjelje

U nedjelju i ponedjeljak u većem dijelu oblačno i maglovito, na istoku Srbije ponegdje sa sipećom kišom, a u brdsko-planinskim predjelima jugozapadne i južne Srbije pretežno sunčano.

Пиштољ

Hronika

Autom pokosio napadača i izbjegao smrt: Isplivali detalji sačekuše u Zemunu

U utorak magla i niska oblačnost očekuju se uglavnom u Timočkoj Krajini, na zapadu zemlje i po kotlinama jugozapadne i južne Srbije.

U srijedu, 24. decembra, naoblačenje s kišom zahvatiće ujutro jugozapadne, a zatim i ostale krajeve, na planinama će kratkotrajno padati i snijeg, dok će od četvrtka padavine biti rjeđa pojava, a temperatura u manjem padu.

Sljedeće sedmice u košavskom području duvaće umjeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno olujni jugoistočni vjetar.

