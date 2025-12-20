Logo
U čarapama na aerodromu sakrio više od 20.000 KM

Izvor:

ATV

20.12.2025

12:36

Službenici Prištinskog aerodroma u petak, 19. decembra, otkrili su neprijavljeni novac u iznosu od 9.300 funti kod jednog putnika, saopšteno je iz kosovske carine.

Dio novca bio je sakriven u čarapama putnika.

Kako je navedeno, u zoni dolazaka, kosovska policija i carinski službenici izvršili su kontrolu putnika i njegovog prtljaga.

Tokom pregleda, u njegovim čarapama pronađeno je 8.000 funti, dok je dodatni iznos otkriven kod samog putnika.

Ukupna suma pronađenog novca iznosila je 9.300 funti, što prema zvaničnom kursu predstavlja 10.610 evra (više od 20.000 KM).

S obzirom na to da je novac bio neprijavljen, putniku je izrečena administrativna kazna u visini od 25 posto vrijednosti neprijavljenog iznosa, dok je ostatak novca privremeno zadržan.

Slučaj je proslijeđen Sektoru za istrage radi daljnjeg postupanja.

