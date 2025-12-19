Pijan vozio 200 na sat!

19.12.2025
Policija je danas zaustavila pijanog vozača "audija" koji se na dijelu puta Šabac–Loznica kretao brzinom od 200 kilometara na sat, a ograničenje je 100 kilometara na čas.
Utvrđeno je da je vozač bio u stanju teške alkoholisanosti, jer je upravljao vozilom sa 1,41 promila alkohola u krvi, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.
Vozač je isključen iz saobraćaja i zadržan u službenim prostorijama.
Protiv njega je podnesena prekršajna prijava zbog nasilničke i vožnje pod dejstvom alkohola.
