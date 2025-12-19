Putin: Znamo šta se događa sa NIS-om, nadam se zajedničkom rješenju

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da zna šta se događa sa kompanijom NIS i da se nada da će se naći zajedničko rješenje.

- Znamo šta se događa sa kompanijom NIS. Imamo međudržavni sporazum i polazimo od toga da će prijateljsko srpsko rukovodstvo to imati u vidu. Imamo predstavu u kom pravcu želimo da zajedno idemo dalje. Radimo na tome i nadam se da ćemo naći potrebno rješenje - rekao je ruski predsjednik.

On je rekao i da se bez obzira na spoljašnju težnju da se poboljšaju odnosi da se nastavlja sankcioni pritisak kao način pokazivanja sile, prenosi srpski servis Raša tudej.

- Moskva polazi od toga da će Beograd ispuniti preuzete obaveze i da će Rusija i Srbija realizovati brojne druge zajedničke projekte - rekao je on na godišnjoj konferenciji.