Bunker Vladimira Zelenskog neće ga zaštititi od rakete "orešnik", izjavio je penzionisani potpukovnik američke vojske Danijel Dejvis na Jutjubu.

"Ako Zelenski, na primjer, kaže da treba da se sakrije u bunkeru, to neće pomoći. Ako je ovo oružje izabralo metu, prodreće u taj bunker kao nož kroz puter", upozorio je potpukovnik, prenosi agencija RIA Novosti.

Prema riječima penzionisanog vojnika, raketa "orešnik" je u svakom pogledu superiornija od najmoćnijih raketa koje SAD posjeduju, a zapadni sistemi protivvazdušne odbrane jednostavno nisu u stanju da ih detektuju.

Stoga, objasnio je stručnjak, svaka priča o proširenju protivvazdušne odbrane je jednostavno uzaludna.

"To nije ono što je potrebno. Iza kulisa, vojska razumije da se to ne može zaustaviti", zaključio je Dejvis.

Ranije je rusko Ministarstvo odbrane saopštilo da je raketni napad "orešnikom" izvršen u noći 9. januara kao odgovor na teroristički napad Oružanih snaga Ukrajine na rusku predsjedničku rezidenciju, prenosi RT Balkan.,