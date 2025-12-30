Moskva prvi put pokazala "orešnik": Novi raketni sistem raspoređen u Bjelorusiji

Jedinica opremljena pokretnim kopnenim raketnim kompleksom "orešnik" stupila je na borbeno dežurstvo u Bjelorusiji, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Ruski odbrambeni resor je prvi put pokazao pokretni kopneni raketni kompleks "orešnik".

Russia’s Oreshnik missile system has been placed on combat duty in Belarus following a formal ceremony. pic.twitter.com/P3NyiQoYO6 — Clash Report (@clashreport) December 30, 2025

"U Republici Bjelorusiji održana je svečana ceremonija stupanja na borbeno dežurstvo jedinice opremljene pokretnim kopnenim raketnim kompleksom 'orešnik'", navodi se u saopštenju.

Dodali su da je tokom završetka vojnog rituala smjene dežurnih jedinica podignuta zastava Strateških raketnih snaga.

Specijalisti borbenih posada za lansiranje, vezu, obezbjeđenje i snabdijevanje energijom, kao i mehaničari-vozači elemenata raketnog kompleksa, prije stupanja na borbeno dežurstvo su prošli prekvalifikaciju na savremenim sredstvima za obuku i trening.

Kako su saopštili, u Republici Bjelorusiji su unapred stvoreni svi uslovi za obavljanje borbenog dežurstva i život ruskih vojnika, a vojno osoblje jedinice usvaja nove rejone borbenog patroliranja.

Riječ je o raketi srednjeg dometa sa hipersoničnom bojevom glavom, sposobnoj da kinetičkim udarom uništi i najutvrđenije ciljeve. U Kijevu strahuju zbog novog oružja, pošto su tamošnji mediji istakli da "orešnik" iz Bjelorusije do ukrajinske prestonice stiže za minut i 51 sekundu.