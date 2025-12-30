Umrla prva premijerka Bangladeša

Prva žena premijerka Bangladeša i dugogodišnja liderka Bangladeške nacionalističke partije (BNP), Haleda Zija, preminula je u 80. godini poslije duže bolesti, saopštila je njena stranka.

Zija je bila hospitalizovana posljednjih mjesec dana u bolnici Everker u Daki, gdje je liječena zbog oštećenja bubrega, srčanih oboljenja i upale pluća, piše BBC.

Ljekari su juče saopštili da je njeno stanje "izuzetno kritično" i da je priključena na aparate za održavanje života.

Zbog poodmaklih godina i lošeg zdravstvenog stanja, kako je navedeno, nije bilo moguće da se primjene dodatne terapije.

Nakon objave vijesti o njenoj smrti, veći broj ljudi okupio se ispred bolnice u Daki, gdje je policija pokušala da spreči ulazak u bolnički kompleks.

Haleda Zija je postala prva žena na čelu vlade Bangladeša 1991. godine, nakon što je predvodila BNP do pobjede na prvim demokratskim izborima u zemlji poslije dvije decenije.

Bangladešku politiku decenijama je obeležio njen oštar rivalitet sa Šeik Hasinom, sa kojom se smenjivala između vlasti i opozicije.

U javni život je ušla kao supruga bivšeg predsjednika Zijaura Rahmana.

Nakon njegovog ubistva u vojnom puču 1981. godine, započela je političku karijeru i kasnije preuzela vođstvo BNP-a.

Tokom 1980-ih stekla je reputaciju "beskompromisnog lidera" odbijanjem da učestvuje na izborima koje je organizovala vojna vlast.

Njen prvi mandat premijerke je ocjenjen pozitivno zbog unapređenja obrazovanja žena i društvenog razvoja, kao i vraćanja parlamentarne demokratije ustavnim izmjenama uz podršku vlasti i opozicije.

Drugi mandat 1996. godine trajao je svega nekoliko nedjelja i bio je kritikovan zbog organizovanja jednostranih izbora.

Na funkciju premijerke vratila se 2001. godine, a povukla se 2006, pri čemu se njena administracija suočila sa optužbama za korupciju.

Tokom proteklih 16 godina, dok je na vlasti bila Avami liga, Zija je postala jedan od glavnih simbola opozicije.

Bojkotovala je izbore 2014. godine, a kasnije je osuđena po optužbama za korupciju i zatvorena, što je negirala navodeći da su politički motivisani.

Puštena je prošle godine, nakon masovnih protesta koji su doveli do svrgavanja Šeik Hasine i njenog odlaska u egzil.

Iako ozbiljno narušenog zdravlja, BNP je ranije najavila da će se Zija da se kandiduje na opštim izborima koji se očekuju u februaru.

Stranka nastoji da se vrati na vlast, a u tom slučaju se očekuje da njen sin Tarik Rahman preuzme vodeću političku ulogu.

Rahman se u Bangladeš vratio prošle nedjelje, nakon 17 godina provedenih u egzilu u Londonu.

Privremeni lider zemlje Muhamed Junus izrazio je saučešće povodom smrti Zije, nazvavši je "simbolom demokratskog pokreta".

Indijski premijer Narendra Modi rekao je da je "duboko ožalošćen" njenom smrću i odao priznanje njenom doprinosu razvoju Bangladeša i odnosima sa Indijom.

