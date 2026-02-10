Nijemac Rajmund zlatni na maloj skakaonici, Prevc tek šesti

Nijemac Filip Rajmund osvojio je zlatnu medalju u ski skokovima na maloj skakaonici na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, pošto je u dva skoka imao 274,1 bod.

Rajmund, koji nema nijednu pobjedu u Svjetskom kupu, je do zlatne medalje došao skokovima od 102 i 106,5 metara.

Poljak Kasper Tomašiak osvojio je srebrnu medalju sa 270,7 bodova i skokovima od 103 i 107 metara.

Bronzano odličje pripalo je Japancu Renu Nikaidu i Švajcarcu Gregoru Dešvandenu, koji su imali po 266 bodova.

Vodeći u Svjetskom kupu i pobjednik novogodišnjeg takmičenja ''Četiri skakaonice'', Slovenac Domen Prevc zauzeo je šestu poziciju.

Japanska snouborderka Kokomo Murase osvojila je zlatnu medalju u disciplini big er sa 179 bodova.

Srebrnu medalju osvojila je Zoi Sadovski Sinot iz Novog Zelanda sa 172,25 bodova, a bronza je pripala Sjungun Ju iz Južne Koreje sa 171.