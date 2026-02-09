Lindzi Von tajno operisana drugi put

Američka skijašica Lindzi Von u stabilnom je stanju poslije druge operacije kojoj je podvrgnuta, zbog povreda zadobijenih u teškom padu tokom trke u spustu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, prenijeli su britanski mediji.

Von je u nedjelju pala u 13. sekundi spusta i slomila lijevu nogu. Ljekari su joj 15 minuta ukazivali pomoć na stazi, a zatim je helikopterom prebačena u bolnicu u Trevizu, gdje je podvrgnuta operaciji.

"Skaj" je prenio da je 41-godišnja skijašica podvrgnuta i drugoj operaciji, koja nije bila planirana, kako bi se smanjio otok i poboljšala cirkulacija.

Von je učestvovala na Igrama nedugo pošto je pokidala ligamente lijevog koljena u trci spusta Svjetskog kupa u Kran Montani.

Ona se vratila takmičenjima prošle sezone poslije gotovo šest godina pauze. Von je u aprilu 2024. godine podvrgnuta operaciji kada joj je ugrađeno vještačko koljeno od titanijuma i poslije toga je rekla da se osjeća toliko dobro da mora da se vrati skijanju.

Ona je u Kortini i pored pokidanih ligamenata uspješno završila dva treninga noseći protezu na koljenu, a njen trener Aksel Lund Svindal rekao je da je u dovoljno dobroj poziciji da se bori za medalju.