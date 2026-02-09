Logo
Lindzi Von tajno operisana drugi put

Izvor:

ATV

09.02.2026

16:54

Komentari:

0
Линдзи Вон тајно оперисана други пут
Foto: screenshot

Američka skijašica Lindzi Von u stabilnom je stanju poslije druge operacije kojoj je podvrgnuta, zbog povreda zadobijenih u teškom padu tokom trke u spustu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, prenijeli su britanski mediji.

Von je u nedjelju pala u 13. sekundi spusta i slomila lijevu nogu. Ljekari su joj 15 minuta ukazivali pomoć na stazi, a zatim je helikopterom prebačena u bolnicu u Trevizu, gdje je podvrgnuta operaciji.

Dodik Orban Karan Trišić Babić

Republika Srpska

Siniša Karan odgovorio Viktoru Orbanu

"Skaj" je prenio da je 41-godišnja skijašica podvrgnuta i drugoj operaciji, koja nije bila planirana, kako bi se smanjio otok i poboljšala cirkulacija.

Von je učestvovala na Igrama nedugo pošto je pokidala ligamente lijevog koljena u trci spusta Svjetskog kupa u Kran Montani.

Ona se vratila takmičenjima prošle sezone poslije gotovo šest godina pauze. Von je u aprilu 2024. godine podvrgnuta operaciji kada joj je ugrađeno vještačko koljeno od titanijuma i poslije toga je rekla da se osjeća toliko dobro da mora da se vrati skijanju.

Џефри Епстајн

Svijet

Članovi Kongresa od danas imaju pravo da čitaju neredigovane Epstajnove dokumente

Ona je u Kortini i pored pokidanih ligamenata uspješno završila dva treninga noseći protezu na koljenu, a njen trener Aksel Lund Svindal rekao je da je u dovoljno dobroj poziciji da se bori za medalju.

