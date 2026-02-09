Sijetl pregazio Nju Ingland u Superboulu

Kao što je Sijetl osvojio prvu titulu 2014. tako je došao i do druge 12 godina kasnije. Te 2014. čuvena Legion of Boom potpuno je rastavila na sitne komade napad Denver Bronkosa i Pejtona Meninga, a ova odbrana Sijetla iz 2026. pokazala se kao legitiman nasljednik te legendarne i pokazala Nju Ingland Petriotsima i Drejku Meju da će morati još puno da rade da naprave trofejne naslednike Bila Beličika i Toma Brejdija.

Od samog starta se videlo da će se ozbiljno rudariti za poene. Obe odbrane igrale su na visokom nivou. Ali, razliku je činio napad Sijetla. Tačnije Keneta Vokera.

Sjajni raning bek bio je možda i jedini napadački raspoložen igrač u oba tima u prvom poluvremenu. Ali njegova 94 osvojena jarda umnogome su doprinela da Sijetl makar dolazi u pozicije da šutira fild golove.

I tu je Džejson Majers potpuno položio ispit. Pogodio je sa 33, 39 i 41 jarda, tako da je poslije prvih sata Sijetl ipak imao, za ovakvu utakmicu, osjetnu prednost – 9:0.

Ni početak drugog poluvremena ništa nije donio Patriotama. Prva dva drajva nisu uspjeli ni da se primaknu poenima. Sa druge strane Sijetl je u prvom drajvu došao do novog fild gola i dvocifrene prednosti – 12:0. Čekao se taj neki veliki momenat i on se dogodio u samom finišu treće četvrtine.

Kvoterbek Nju Inglanda Drejk Mej izgubio je loptu. Došlo je do fambla i Sijetl ju je osvojio na polovini protivnika. Kazna je bila surova. Sijetl je postigao prvi tačdaun na početku četvrte četvrtine. Sem Darnold bacio je tačdaun od 16 jardi za Ej Džej Barnera i Sijetl je poveo 19:0.

Tada su se probudili Drejk Mej i Petriotsi. Brz drajv, Mej je konačno krenuo da baca hrabrije. I to je rezultiralo tačdaunom za Meka Kolinsa. Potom su se odbranili Petriotsi, dobro je Mej poveo drajv. Ali onda potpuni antiklimaks. Bacio je intersepšn, koji je kažnjen novim fild golom za 22:7 pet i po minuta prije kraja.

Sve je ipak bilo riješeno kada je u narednom drajvu Drejk Mej izgubio novu loptu. Devon Viterspun pokupio je fambl koji je vratio za tačdaun i Sijetl je četiri i po minuta prije kraja poveo 29:7, čime je praktično stavljena tačka na Superboul.

Jesu Petriotsi postigli tačdaun u narednom drajvu preko Ramondrea Stivensona. Smanjili su na 29:13, imali su dva minuta i 21 sekund do kraja. Ali svaka nada nestala je poslije neuspješnog onsajd kika.

Sem Darnold je čak i na kraju imao solidne brojke. Prebacio je 202 jarda uz tačdaun. Ipak, glavno ime Sijetla i same utakmice bio je Kenet Voker.

Istrčao je 135 jardi, uhvatio 26 i zaslužio priznanje MVP Superboula.

Naravno, treba istaći i sjajnu odbranu koja je uspela da osvoji tri lopte i postigne defanzivan tačdaun. Na drugoj strani Mej je završio sa dva bačena tačdauna, 295 prebačenih jardi. Ali i čak tri izgubljene lopte i šest pretrpljenih sekova.