Inker Zaprešić najuspješnija ekipa turnira "Vinter kup"

Izvor:

ATV

08.02.2026

21:46

Komentari:

0
Бањалука "Винтер турнир"
Foto: ATV

„Banjaluka Vinter kup" ove godine okupio je oko 170 fudbalskih ekipa iz devet zemalja regiona, a igralo se u 11 uzrasnih kategorija. Škola fudbala Inker Zaprešić prigrabila je pehar za najuspješniju ekipu, dok su razloga za zadovoljstvo imali i u beogradskom Vineru, zbog osvojenog prvog mjesta u najmlađoj kategoriji.

Još jedan sjajan turnir je iza ekipe ATV 2012. Nakon osvajanja trofeja u Kozarskoj Dubici i Prijedoru, prigrabili su pehar i u Banjaluci u uzrasnoj kategoriji do 14 godina.

Učesnici imaju samo riječi hvale za organizatore. Peto izdanje nadmašilo je sva prethodna, a turnir je jedan od najmasovnijih na ovdašnjim prostorima. Pored pehara i medalja sačinjeni su i najbolji timovi u svih 11 kategorija.

Opširnije u video prilogu....

