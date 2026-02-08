Logo
Sestra Lindzi Von bila van sebe kada se dogodio užasan pad, oglasila se: "Kada vidiš kako je iznose..."

Izvor:

Telegraf

08.02.2026

17:44

Komentari:

0
spust lindzi von video povreda zimske olimpijske igre 2026
Foto: Tanjug/AP/Marco Trovati

Današnji dan Zimskih olimpijskih igara, nažalost, obilježio je veliki pad Lindzi Von u spustu, koju je zadesila velika nesreća i na ovaj način, najvjerovatnije je završila sa nastupima na Igrama, u svojoj karijeri.

Ona je, i pored savjeta ljekara da se ne takmiči, izašla sa 41 godinom na stazu. Bila je 13. po redu, sve je djelovalo dobro na prvoj krivini, već nakon 20-ak sekundi su krenuli problemi, a onda je uslijedio pad.

Nije bilo nimalo prijatno gledati scene kako ona leži čekajući pomoć, dok je jaukala, pričajući "O, moj Bože...", a njeni krici čuli su se i u uživo prenosu. Kasnije je po nju stigao helikopter, koji ju je prevezao u bolnicu.

Prve informacije govore da je u stabilnom stanju, a Karin Kildou, sestra Lindzi Von, javila se i za sajt Olimpijskih igara rekla:

- To je definitivno posljednja stvar koju smo željeli da vidimo. Desilo se brzo. Kada se to dogodi, odmah se nadaš da je ona dobro. Bilo je zastrašujuće, jer kada počneš da vidiš kako se izvode nosila, to nije dobar znak - rekla je sestra Lindzi Von.

(telegraf)

Komentari (0)
