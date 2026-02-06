Logo
Large banner

Đoković se oglasio i napisao za koga navija

Izvor:

Mondo.rs

06.02.2026

18:35

Komentari:

0
Новак Ђоковић
Foto: Tanjug/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Novak Đoković ima svog favorita na predstojećim Zimskim olimpijskim igra. U pitanju je američka skijašica Lindzi Von.

Njih dvoje su dobri prijatelji i van terena, dolazila je i ona na neke njegove mečeve i sada će i srpski as da navija za nju.

"Idemo, Lindzi", napisao je Đoković na Instagramu na njenu objavu na kojoj potvrđuje da će učestvovati na takmičenju koje se održava u Milanu i Kortini.

Ђоковић подржао Вон
Đoković podržao Von

Ona će tamo pokušati da osvoji svoje drugo olimpijsko zlato.

Povrijeđena ide na ZOI

Zanimljivo je i da će Lindzi na takmičenju da učestvuje i pored toga što ima manju ruputuru na prednjim ukrštenim ligamentima poslije pada koji je imala nedjelju dana uoči starta.

"Poslije pada je došlo do rupture prednjih ukrštenih ligamenata. Postoji i modrica na kostima, što je normalno za ovakvu povredu, uz neko oštećenje meniskusa i ne znamo da li je to postojalo od ranije ili ne. Radimo na terapiji, konsultujem se sa doktorima, koljeno mi se osjeća stabilno i uz pomoć steznika na koljenu sam uvjerena da mogu da se takmičim", poručila je Lindzi Von.

Podijeli:

Tagovi:

Lindzi Von

ZOI 2026

zimske olimpijske 2026

zimske olimpijske igre

Milano Kortina 2026

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

spust lindzi von video povreda zimske olimpijske igre 2026

Ostali sportovi

Olimpijske igre 2026. "Spust Lindzi Von u Kortini veliki rizik"

2 d

0
"Молим вас": Украден штап Линдзи Вон, она се огласила на мрежама

Ostali sportovi

"Molim vas": Ukraden štap Lindzi Von, ona se oglasila na mrežama

3 sedm

0
zimske olimpijske igre 2026. winter olympics games 2026 nestalo struje

Ostali sportovi

Ovogodišnje olimpijske medalje najskuplje u istoriji

5 h

0
incident zimske olimpijske igre 2026 winter olympics games 2026

Ostali sportovi

Zašto postoje Zimske olimpijske igre iako ih nije bilo u antičkoj Grčkoj

8 h

0

Više iz rubrike

zimske olimpijske igre 2026. winter olympics games 2026 nestalo struje

Ostali sportovi

Ovogodišnje olimpijske medalje najskuplje u istoriji

5 h

0
incident zimske olimpijske igre 2026 winter olympics games 2026

Ostali sportovi

Zašto postoje Zimske olimpijske igre iako ih nije bilo u antičkoj Grčkoj

8 h

0
incident zimske olimpijske igre 2026 winter olympics games 2026

Ostali sportovi

Novi veliki problem za organizatore ZOI 2026.

1 d

0
zimske olimpijske igre 2026. winter olympics games 2026 nestalo struje

Ostali sportovi

Težak blam organizatora na Zimskim olimpijskim igrama: Prvo takmičenje prekinuto iz bizarnog razloga

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

17

Delegacija Republike Srpske u Bijeloj kući sa Karolin Livit

20

12

Loto rezultati 11. kolo (6. februar 2026): Izvučeni brojevi i Džoker kombinacija

20

08

Kanada otvorila konzulat na Grenlandu

20

01

Pucano na srpsku policiju u Kopnenoj zoni bezbjednosti

19

57

Serija 'Obećani život': Priča o 'Majci hrabrosti'

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner