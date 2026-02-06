Đoković se oglasio i napisao za koga navija

Njih dvoje su dobri prijatelji i van terena, dolazila je i ona na neke njegove mečeve i sada će i srpski as da navija za nju.

"Idemo, Lindzi", napisao je Đoković na Instagramu na njenu objavu na kojoj potvrđuje da će učestvovati na takmičenju koje se održava u Milanu i Kortini.

Đoković podržao Von

Ona će tamo pokušati da osvoji svoje drugo olimpijsko zlato.

Povrijeđena ide na ZOI

Zanimljivo je i da će Lindzi na takmičenju da učestvuje i pored toga što ima manju ruputuru na prednjim ukrštenim ligamentima poslije pada koji je imala nedjelju dana uoči starta.

"Poslije pada je došlo do rupture prednjih ukrštenih ligamenata. Postoji i modrica na kostima, što je normalno za ovakvu povredu, uz neko oštećenje meniskusa i ne znamo da li je to postojalo od ranije ili ne. Radimo na terapiji, konsultujem se sa doktorima, koljeno mi se osjeća stabilno i uz pomoć steznika na koljenu sam uvjerena da mogu da se takmičim", poručila je Lindzi Von.