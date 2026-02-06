Đoković se oglasio i napisao za koga navija

Izvor:
Mondo.rs
06.02.2026
18:35
Novak Đoković ima svog favorita na predstojećim Zimskim olimpijskim igra. U pitanju je američka skijašica Lindzi Von.
Njih dvoje su dobri prijatelji i van terena, dolazila je i ona na neke njegove mečeve i sada će i srpski as da navija za nju.
"Idemo, Lindzi", napisao je Đoković na Instagramu na njenu objavu na kojoj potvrđuje da će učestvovati na takmičenju koje se održava u Milanu i Kortini.
Ona će tamo pokušati da osvoji svoje drugo olimpijsko zlato.
Zanimljivo je i da će Lindzi na takmičenju da učestvuje i pored toga što ima manju ruputuru na prednjim ukrštenim ligamentima poslije pada koji je imala nedjelju dana uoči starta.
"Poslije pada je došlo do rupture prednjih ukrštenih ligamenata. Postoji i modrica na kostima, što je normalno za ovakvu povredu, uz neko oštećenje meniskusa i ne znamo da li je to postojalo od ranije ili ne. Radimo na terapiji, konsultujem se sa doktorima, koljeno mi se osjeća stabilno i uz pomoć steznika na koljenu sam uvjerena da mogu da se takmičim", poručila je Lindzi Von.
