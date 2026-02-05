Novi veliki problem za organizatore ZOI 2026.

Dugo očekivane Zimske olimpijske igre 2026. u Milanu i Kortini počinju sutra, 06. februara, ali izgleda da ne ide "sve po loju". Naime, za svečano otvaranje i dalje je ostalo oko 10 hiljada praznih mjesta, pa su organizatori uveli akciju "platiš jednu, dobiješ dvije karte" kako bi se stadion napunio, prenose strani mediji.

Za svečano otvaranje Olimpijskih igara na stadionu San Siro, izgleda da je Fondacija Milano-Kortina morala da pokrene novu promociju. Takozvana opening ceremony promo omogućava kupovinu ulaznica (po cenama od 260 do 2.026 evra) uz drugu kartu na poklon, ukoliko se unese poseban promotivni kod, i to do najviše deset karata po osobi.

"Ovdje ste jer ste dobili namenski link za kupovinu ulaznica po sniženoj cijeni za ceremoniju otvaranja, zahvaljujući ovoj promociji", navodi se u obavještenju kupcima. Ponuda je poslata većem broju korisnika registrovanih na platformi, dok je navijačima Milana stigla putem klupskog biltena, prenosi La Repubblica.

Iz Fondacije objašnjavaju da promocija nije uslovljena starosnim ograničenjima, za razliku od onih iz prethodnih nedjelja. Mlađima od 26 godina ranije je bila ponuđena ista pogodnost kroz akciju promo26. Sada je krug potencijalnih kupaca proširen i na druge ciljne grupe, koje takođe mogu da kupe dve karte po cijeni jedne za ceremoniju osmišljenu pod rediteljskom palicom Marka Baliha. Na sceni će se pojaviti i svjetske zvijezde poput Maraje Keri, Laure Pauzini, Andree Bočelija.

Rasprodatih karata za veliki događaj otvaranja Olimpijskih igara još uvijek nema. U svim kategorijama sjedišta i dalje su dostupne ulaznice. Ipak, organizatori vjeruju u završni talas prodaje kako bi stadion bio gotovo u potpunosti ispunjen. Zvanični podaci o prodaji nisu objavljeni, ali pojedini izvori tvrde da je ostalo manje od deset hiljada karata. Navodno je već prodato više od 50 hiljada ulaznica, a cilj je da se u narednim danima dostigne broj od 60 hiljada plaćenih karata, od ukupno oko 80 hiljada ljudi koji će prisustvovati ili učestvovati u ceremoniji otvaranja. Zimska olimpijska ceremonija na stadionu tako velikog kapaciteta retkost je u svetu, pa postignuti rezultati prodaje, kako se navodi, nisu razočarali organizatore.

Pitanje besplatnih karata za političare takođe je izazvalo pažnju javnosti. Nedavno su besplatne ulaznice stigle za 48 gradskih odbornika Milana, koji u narednim danima treba da potvrde da li će prisustvovati ceremoniji.

Međutim, bilo je i onih koji su ranije najavili da će odbiti ponudu, što su potvrdili i pojedini predstavnici gradske skupštine. Oni smatraju da bi besplatne karte trebalo da budu namenjene organizacijama trećeg sektora i sportskim udruženjima, a ne političarima. Sličan stav iznijeli su i drugi funkcioneri, koji su predložili da se odricanjem od besplatnih karata podrže socijalni projekti ili omogući prisustvo građanima koji zaslužuju posebnu pažnju.