Drama u Italiji: Spriječen incident pred otvaranje Zimskih olimpijskih igara

Ceremonija otvaranja Zimskih olimpijskih igara se približava, a iz Italije nam stižu vijesti da je spriječen niz sajber napada povezanih s Moskvom.

Naime, digitalni napadi bili su usmjereni na objekte italijanskog Ministarstva vanjskih poslova, uključujući i ambasadu u Vašingtonu, kao i na sajtove povezane sa Zimskim olimpijskim igrama i hotele u Kortini.

Informacije je potvrdio i ministar spoljnih poslova Antonio Tajani koji je dodao kako su ovo bile akcije ruskog porijekla.

Zimske olimpijske igre trebalo bi početi kasnije ove sedmice, a ceremonija otvaranja zakazana je za petak.

Inače, ovi napadi dolaze samo četiri mjeseca nakon što su ruski hakeri ukrali stotine osjetljivih vojnih dokumenata koji sadrže detalje o osam baza RAF-a i Kraljevske mornarice.

Takođe, ukrali su i imena i mejl adrese zaposlenih u Ministarstvu odbrane te ih potom objavili na "dark vebu".

Sajber kriminalci su do te baze fajlova došli hakovanjem izvođača za održavanje i građevinske radove kojeg koristi Ministarstvo odbrane.

