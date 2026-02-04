Logo
Drama u Italiji: Spriječen incident pred otvaranje Zimskih olimpijskih igara

Izvor:

Kliks

04.02.2026

18:13

incident zimske olimpijske igre 2026 winter olympics games 2026
Foto: Facebook/MilanoCortina2026

Ceremonija otvaranja Zimskih olimpijskih igara se približava, a iz Italije nam stižu vijesti da je spriječen niz sajber napada povezanih s Moskvom.

Naime, digitalni napadi bili su usmjereni na objekte italijanskog Ministarstva vanjskih poslova, uključujući i ambasadu u Vašingtonu, kao i na sajtove povezane sa Zimskim olimpijskim igrama i hotele u Kortini.

Informacije je potvrdio i ministar spoljnih poslova Antonio Tajani koji je dodao kako su ovo bile akcije ruskog porijekla.

Линдзи Вон

Ostali sportovi

Olimpijske igre 2026. "Spust Lindzi Von u Kortini veliki rizik"

Zimske olimpijske igre trebalo bi početi kasnije ove sedmice, a ceremonija otvaranja zakazana je za petak.

Inače, ovi napadi dolaze samo četiri mjeseca nakon što su ruski hakeri ukrali stotine osjetljivih vojnih dokumenata koji sadrže detalje o osam baza RAF-a i Kraljevske mornarice.

Takođe, ukrali su i imena i mejl adrese zaposlenih u Ministarstvu odbrane te ih potom objavili na "dark vebu".

Ања Илић

Ostali sportovi

Ko je Anja Ilić, djevojka koja predstavlja Srbiju na Zimskim olimpijskim igrama? Već ispisala istoriju

Sajber kriminalci su do te baze fajlova došli hakovanjem izvođača za održavanje i građevinske radove kojeg koristi Ministarstvo odbrane.

(Kliks)

