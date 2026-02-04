Profesor fizičkog predstavlja Srbiju na ZOI: Bio šampion države u atletici, sad je red na skijanje

Svega dva dana su ostala do početka Zimskih olimpijskih igara u Kortini i Milanu, a na najvažnijem planetarnom takmičenju Srbija će imati ukupno tri predstavnika. U pitanju su Anja Ilić, Aleksa Tomović i Miloš Milosavljević.

Za razliku od nekih drugih zemalja u regionu, poput Slovenije i Hrvatske, zimski sportovi u Srbiji nisu toliko zastupljeni na profesionalnom nivou, pa je i sam odlazak na ZOI ogroman uspjeh i podstrek za dalji rad.

Jedan od onih koji bi mogao da bude primjer svima, ne samo ljubiteljima sporta i drugim sportistima, je upravo Miloš Milosavljević, koji je prije dva dana napunio 31 godinu. On je poznat po tome što je u više sportova vrlo kvalitetan i predstavlja Srbiju na više frontova.

Miloš je diplomirani profesor fizičkog vaspitanja, a osim nordijskog skijanja, bavi se i atletikom. Predstavljao je zemlju na međunarodnom nivou u mlađim selekcijama, a čak tri puta je bio i državni šampion.

Njegova primarna disciplina u atletici je 3.000 metara stipl, a 2018. i 2022. godine u Kruševcu je dolazio do titula na Prvenstvu Srbije. Popeo se na zlatno postolje i 2020. na 5.000 metara.

- Predstavljanje Srbije na ZOI je ostvarenje dječačkog sna. To je možda i najponosniji momenat u mojoj sportskoj karijeri, sada kada sam dio tima OKS – rekao je Miloš Milosavljević pred nastup u Kortini i Milanu.

Miloš trenutno nije aktivan atletičar, ali se bavi sportom i van zimske sezone. Tako je aktivan u malo poznatom sportu na ovim prostorima pod nazivom "roller ski", u kom je na Svjetskom prvenstvu 2024. bio među trideset najboljih na svijetu. Prije nekoliko mjeseci je na Svjetskom kupu u Rimu bio i 12.

"Roller ski" su sprave koje oponašaju klasično nordijsko skijanje, ali se koriste van snijega. Mali ski sa točkićima omogućavaju skijašima da održavaju tehniku i kondiciju tokom ljetnjih mjeseci. Postoje verzije za klasični i skijaški stil, pa trening može da prati cijelu sezonu.

Miloš Milosavljević ističe da su mu Novak Đoković, Dušan Mandić, Ivana Španović i Bogdan Bogdanović, naši veliki šampioni, velika inspiracija, a mi ovom majstoru želimo puno uspjeha na ZOI!