Zimske olimpijske igre 2026: Najveće zvijezde

04.02.2026

17:21

zimske olimpijske igre 2026. Winter olympic games 2026
Foto: Tanjug/AP/Luca Bruno

Oko 2.900 sportista iz više od 90 zemalja takmičiće se na ledu i snijegu na Zimskim olimpijskim igrama 2026. godine, čiji je domaćin Italija, tačnije Milano.

Najveće svjetske zvijezde zimskih sportova boriće se za 116 zlatnih medalja na sjeveru Italije od petka, 6. februara, a očekuju se uzbuđenja, drama i spektakularni nastupi, prenosi Bi-Bi-Si njuz na srpskom.

Od zemalja bivše Jugoslavije, Slovenija je tradicionalno najuspješnija, jer su skijaški sportovi u toj zemlji način života. Na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji Sloveniju će predstavljati ukupno 37 sportistkinja i sportista u šest disciplina, a najviše se očekuje od Domena Prevca, trenutno najboljeg skakača na skijama na svijetu.

Hrvatska je druga najbrojnija olimpijska reprezentacija među zemljama bivše Jugoslavije. Imaće 14 sportista u četiri discipline, a glavna uzdanica je Zrinka Ljutić u alpskom skijanju.

Bosnu i Hercegovinu predstavljaće pet sportista: alpski skijaši Elvedina Muzaferija, Marko Šljivić i Esma Alić, kao i nordijski skijaši Strahinja Erić i Teodora Dalipara.

Olimpijski tim Sjeverne Makedonije čine četiri sportista: Jana Atanasovska (alpsko skijanje), Viktor Petkov (alpsko skijanje), Stavre Jada (nordijsko skijanje) i Ana Cvetanovska (nordijsko skijanje).

Srbija, koja nema izraženu tradiciju u zimskim sportovima, imaće troje predstavnika: Anju Ilić i Miloša Milosavljevića u nordijskom skijanju, te Miloša Tomovića u alpskom skijanju.

Crnu Goru će predstavljati Branislav Peković u alpskom skijanju i Aleksandar Grbović u nordijskom skijanju.

Kosovo, čiju nezavisnost Srbija ne priznaje, imaće takođe dvoje predstavnika, oboje u alpskom skijanju: Kijanu Krieziju i Drina Kokaja.

Svečano otvaranje i muzičke zvijezde

Zimske olimpijske igre, 25. po redu, zvanično će početi svečanom ceremonijom otvaranja na stadionu San Siro u Milanu, a biće zatvorene tradicionalnim paljenjem Olimpijskog plamena – jednog u Milanu i jednog u Kortini d’Ampeco.

Američka pop pjevačica Maraja Keri i italijanski operski pjevač Andrea Bočeli potvrđeni su kao izvođači, a organizatori najavljuju i moguća iznenađenja.

Zvijezde Igara

Lindzi Von (alpsko skijanje)

Američka veterana, stara 41 godinu, nada se novoj olimpijskoj medalji uprkos teškoj povredi neposredno pred Igre. Samo nekoliko dana prije trke u spustu u Kortini d’Ampeco, objavila je da je pokidala prednji ukršteni ligament lijevog koljena, ali ostaje odlučna da nastupi na svojim petim Olimpijskim igrama.

Mikaela Šifrin (alpsko skijanje)

Najuspješnija alpska skijašica svih vremena nastupiće na svojim četvrtim Olimpijskim igrama. Poslije razočaranja u Pekingu 2022. godine, Šifrin u Italiji vidi novu priliku za istoriju.

Maksim Naumov (umjetničko klizanje)

Američki klizač debituje na Olimpijskim igrama nakon tragedije u kojoj su mu roditelji poginuli u avionskoj nesreći. Njegovi roditelji, Vadim Naumov i Jevgenija Šiškova, bili su svjetski šampioni u klizanju parova.

Emili Harop (ski-alpinizam)

Na Igrama u Italiji biće uveden novi sport – ski-alpinizam. Francuskinja Emili Harop jedna je od glavnih favoritkinja za zlato, nakon dominantnih nastupa u Svjetskom kupu.

Juta Lerdam (brzo klizanje)

Holandska brzoklizačica takmičiće se u trkama na 500 i 1.000 metara, nakon što je u Pekingu osvojila srebro.

Finli Melvil Ajvs (slobodno skijanje)

Devetnaestogodišnji Novozelanđanin jedna je od novih zvijezda fristajl skijanja i aktuelni svjetski šampion u hafpajpu.

Ajlin Gu (slobodno skijanje)

Kineska olimpijska šampionka, manekenka i studentkinja kvantne fizike na Univerzitetu Stanford, ponovo će biti u centru pažnje.

Povratak NHL igrača

Po prvi put od Zimskih olimpijskih igara u Sočiju 2014. godine, Nacionalna hokejaška liga (NHL) dozvolila je svojim igračima nastup na Olimpijskim igrama, što bi moglo značajno uticati na borbu za medalje.

Domen Prevc – slovenačka nada

U ski-skokovima se očekuje žestoka borba, a Domen Prevc trenutno dominira u pojedinačnoj konkurenciji. Aktuelni je svjetski rekorder, osvajač Novogodišnje turneje i Maloga kristalnog globusa.

On i njegova sestra Nika Prevc biće slovenački barjaktari na ceremoniji otvaranja. Tokom ove sezone zajedno su ostvarili 24 pobjede u Svjetskom kupu, što ih čini najjačim slovenačkim adutima za olimpijske medalje.

