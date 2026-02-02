Prve Zimske olimpijske igre: Ženama samo jedna disciplina, falilo snijega

Za ljubitelje zimskih sportova uskoro spektakl. Na rasporedu su Zimske olimpijske igre koje i u BiH izazivaju posebnu emociju zbog 1984. godine kada je Jugoslavija bila domaćin. Ove godine to je Italija. No, vratimo se na prve olimpijske igre u Šamoniju, u podnožju Alpa održani davne 1924. godine.

Prve zimske olimpijske igre bile su prekretnica za ovaj sport, jer su po prvi put zimske discipline dobile ravnopravan status u okviru olimpijskog pokreta. Pojedini zimski sportovi i ranije su se pojavljivali na ljetnim Olimpijskim igrama, tek početkom 20. vijeka, došlo je do ideje da se organizuje posebno takmičenje posvećeno isključivo zimskim sportovima.

Ostali sportovi Rusi neće predstavljati svoju zemlju na zimskim Olimpijskim igrama

Prve zimske olimpijske igre održane su 1924. godine u francuskom gradu Šamoniju (Chamonix), u podnožju Alpa. Zanimljivo je da u trenutku održavanja one formalno nisu nosile naziv „Zimske olimpijske igre“, već su bile organizovane kao „Međunarodna sedmica zimskih sportova“ pod pokroviteljstvom Međunarodnog olimpijskog komiteta. Tek naknadno, 1926. godine, ova manifestacija je zvanično priznata kao prve Zimske olimpijske igre.

Prve zimske olimpijske igre

Kako su nastale Zimske olimpijske igre

Organizacija igara u Šamoniju došla je kao kompromis između zemalja koje su imale snažnu tradiciju zimskih sportova i onih koje su smatrale da Olimpijske igre treba da ostanu jedinstven događaj. Do tada su discipline poput klizanja i hokeja na ledu bile dio ljetnih igara, što je izazivalo brojne logističke i konceptualne probleme. Odluka da se zimi omogući zasebna olimpijska scena pokazala se kao dalekovida.

Ostali sportovi Zimske olimpijske igre počinju 6. februara, poznato i ko ih otvara

Na prvim Zimskim olimpijskim igrama učestvovalo je oko 250 sportista iz 16 zemalja, što je za to vrijeme bio značajan broj. Takmičenja su obuhvatila devet sportova, među kojima su bili nordijsko skijanje, bob, hokej na ledu, klizanje, skijaški skokovi i karling. U poređenju sa današnjim igrama, program je bio skroman, ali je postavio temelje za sve što će kasnije uslijediti.

Igre u Šamoniju odvijale su se u specifičnim uslovima, jer vremenske prilike nisu uvijek išle na ruku organizatorima. Nedostatak snijega u pojedinim danima i tehnička ograničenja tog doba predstavljali su izazov, ali je uprkos tome takmičenje proteklo bez većih problema. Posebno su se istakle nordijske zemlje, koje su zahvaljujući dugoj tradiciji dominirale u većini disciplina.

Društvo "ZOI u Sarajevu najodvratnije – agent KGB je zataškao..."

Jedna od zanimljivosti prvih Zimskih olimpijskih igara jeste činjenica da žene nisu imale široku zastupljenost. One su mogle da se takmiče samo u umjetničkom klizanju, dok su ostale discipline bile rezervisane isključivo za muškarce. Ipak, i taj ograničeni prostor bio je važan korak ka kasnijem širenju ženskog učešća u zimskim sportovima.

Zimske olimpijske igre

Publika pobijedila

Nasljeđe prvih Zimskih olimpijskih igara daleko prevazilazi sam događaj u Šamoniju. Uspjeh ove manifestacije pokazao je da zimski sportovi imaju ogroman međunarodni potencijal i publiku, što je dovelo do toga da Zimske olimpijske igre postanu redovan i ravnopravan dio olimpijskog kalendara. Od skromnog početka u francuskim Alpima, one su vremenom izrasle u jedan od najgledanijih sportskih događaja na svijetu.