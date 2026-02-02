Logo
Large banner

Slađana Erić u 43. godini potpisala za novi klub

Izvor:

ATV

02.02.2026

17:42

Komentari:

1
згодна одбојкашица слађана ерић
Foto: sladjanaeric1

Dok većina sportista profesionalnu karijeru završava u tridesetim godinama, Slađana Erić nastavlja pomjerati granice i dokazivati da godine ne moraju biti prepreka vrhunskom sportu.

Iskusna srednja blokerka zvanično je predstavljena kao nova igračica slavnog grčkog kluba Aris iz Soluna, koji joj je poželio dobrodošlicu u tim. Iako je već zagazila u petu deceniju života, Erić i dalje ostaje aktivna na najvišem profesionalnom nivou.

Rođena je 29. jula 1983. godine u Tuzli, a odrasla je u Bijeljini. Odbojkašku karijeru započela je u Crvenoj zvezdi, čiji je dres nosila od 2000. do 2004. godine.

Nakon toga uslijedili su angažmani u inostranstvu, gd‌je je igrala za Albu, Volero Cirih i Mursiju, prije nego što se 2010. godine vratila u redove beogradskog kluba.

Tokom bogate i duge karijere, ova 183 centimetra visoka srednja blokerka nastupala je i za brojne druge klubove, među kojima su Modena, Galatasaraj, Kolubara i Partizan.

Nakon rastanka s Partizanom napravila je kraću pauzu, zbog čega su mnogi vjerovali da je stavila tačku na profesionalno igranje.

Ipak, potpis ugovora s Arisom jasno pokazuje da Erić nema namjeru stati. Grčki klub bit će joj čak 18. u profesionalnoj karijeri, što dodatno svjedoči o njenoj dugovječnosti i prilagodljivosti.

Osim klupskih uspjeha, Erić je nastupala i za odbojkašku reprezentaciju Srbije, a tokom karijere navikla je na osvajanje trofeja. U Superligi Srbije igrala je deset finala, od čega je sedam puta osvajala titulu prvaka, dok u svojoj kolekciji ima i tri trofeja Kupa Srbije te dva Superkupa.

Primjer Slađane Erić još jednom potvrđuje da iskustvo, profesionalizam i posvećenost mogu produžiti sportsku karijeru daleko iznad uobičajenih granica.

Podijeli:

Tagovi:

Slađana Erić

odbojkašica

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Борислав Бојанић

Region

Progovorile komšije ubice, otkrili sav užas - Žena mu rodila 3 sina, on je tukao i davio, upucao šuraka

1 h

0
Затражити хитна и конкретна рјешења за проблем отимања српске имовине

BiH

Zatražiti hitna i konkretna rješenja za problem otimanja srpske imovine

1 h

0
Научници открили због чега биљке нагло вену: Као срчани удар?

Nauka i tehnologija

Naučnici otkrili zbog čega biljke naglo venu: Kao srčani udar?

1 h

0
Остоја Мијаиловић се враћа на утакмицу Партизана

Košarka

Ostoja Mijailović se vraća na utakmicu Partizana

1 h

0

Više iz rubrike

Трка "Београд Бањалука": Познате екипе учеснице - свјетска елита за јубилеј!

Ostali sportovi

Trka "Beograd Banjaluka": Poznate ekipe učesnice - svjetska elita za jubilej!

6 h

0
Радивоје Калајџић нокаутирао Украјинца

Ostali sportovi

Kakav nokaut: Srbin unazadio Ukrajinca - VIDEO

8 h

0
Кристијано Роналдо одбио да игра против Милана Борјана

Ostali sportovi

Kristijano Ronaldo odbio da igra protiv Milana Borjana

10 h

0
Томпсон скупо коштао рукометаше Хрватске

Ostali sportovi

Tompson skupo koštao rukometaše Hrvatske

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

02

Maja Nikolić se skinula na Grmeču

18

56

Alkaraz otkazao naredni turnir

18

55

Doček rukometaša u Zagrebu očekivan: Ustaške zastave i Tompson

18

49

Slon usmrtio turistu u Nacionalnom parku na Tajlandu

18

28

Bijelo dugme ima novog pjevača? Milić Vukašinović kaže da Brega ne da te pare

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner