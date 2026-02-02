Slađana Erić u 43. godini potpisala za novi klub

Dok većina sportista profesionalnu karijeru završava u tridesetim godinama, Slađana Erić nastavlja pomjerati granice i dokazivati da godine ne moraju biti prepreka vrhunskom sportu.

Iskusna srednja blokerka zvanično je predstavljena kao nova igračica slavnog grčkog kluba Aris iz Soluna, koji joj je poželio dobrodošlicu u tim. Iako je već zagazila u petu deceniju života, Erić i dalje ostaje aktivna na najvišem profesionalnom nivou.

Rođena je 29. jula 1983. godine u Tuzli, a odrasla je u Bijeljini. Odbojkašku karijeru započela je u Crvenoj zvezdi, čiji je dres nosila od 2000. do 2004. godine.

Nakon toga uslijedili su angažmani u inostranstvu, gd‌je je igrala za Albu, Volero Cirih i Mursiju, prije nego što se 2010. godine vratila u redove beogradskog kluba.

Tokom bogate i duge karijere, ova 183 centimetra visoka srednja blokerka nastupala je i za brojne druge klubove, među kojima su Modena, Galatasaraj, Kolubara i Partizan.

Nakon rastanka s Partizanom napravila je kraću pauzu, zbog čega su mnogi vjerovali da je stavila tačku na profesionalno igranje.

Ipak, potpis ugovora s Arisom jasno pokazuje da Erić nema namjeru stati. Grčki klub bit će joj čak 18. u profesionalnoj karijeri, što dodatno svjedoči o njenoj dugovječnosti i prilagodljivosti.

Osim klupskih uspjeha, Erić je nastupala i za odbojkašku reprezentaciju Srbije, a tokom karijere navikla je na osvajanje trofeja. U Superligi Srbije igrala je deset finala, od čega je sedam puta osvajala titulu prvaka, dok u svojoj kolekciji ima i tri trofeja Kupa Srbije te dva Superkupa.

Primjer Slađane Erić još jednom potvrđuje da iskustvo, profesionalizam i posvećenost mogu produžiti sportsku karijeru daleko iznad uobičajenih granica.