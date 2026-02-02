Trka "Beograd Banjaluka": Poznate ekipe učesnice - svjetska elita za jubilej!

Manje od 80 dana ostalo je do 20. izdanja jedne od najvećih regionalnih sportskih manifestacija, međunarodne biciklističke trke “Beograd Banjaluka”. Iz kancelarije trke dolazi informacija da su kompletirali listu ekipa učesnica.

"Glasu Srpske" potvrđena su imena 24 tima koji će se ove godine od 22 do 26. aprila na ukupno četiti etape stazama Srbije i Srpske boriti za bodove, odnosno olimpijsku vizu za Igre 2028. godine u Los Anđelesu.

Sigurno je da će srca navijača duž cijele rute najjače kucati za reprezentacije Srbije i Republike Srpske.

Međutim, u najužem krugu favorita su kazahstanski tim Astana, te slovenački sastav Adria Mobil, ali i italijanski Galina Lukini Ekotek.

Takođe, tradicionalno poljski tim Mazovže je ekipa koja može da se umiješa u borbu za vrh, jer ima izuzetno kvalitetne pojedince.

Treba istaći da će na trci učestvovati 175 biciklista iz ukupno 35 zemalja.

Najbrojniji su Poljaci sa ukupno 22 takmičara.