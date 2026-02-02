Logo
Large banner

Trka "Beograd Banjaluka": Poznate ekipe učesnice - svjetska elita za jubilej!

Izvor:

Glas Srpske

02.02.2026

12:40

Komentari:

0
Трка "Београд Бањалука": Познате екипе учеснице - свјетска елита за јубилеј!

Manje od 80 dana ostalo je do 20. izdanja jedne od najvećih regionalnih sportskih manifestacija, međunarodne biciklističke trke “Beograd Banjaluka”. Iz kancelarije trke dolazi informacija da su kompletirali listu ekipa učesnica.

"Glasu Srpske" potvrđena su imena 24 tima koji će se ove godine od 22 do 26. aprila na ukupno četiti etape stazama Srbije i Srpske boriti za bodove, odnosno olimpijsku vizu za Igre 2028. godine u Los Anđelesu.

Sigurno je da će srca navijača duž cijele rute najjače kucati za reprezentacije Srbije i Republike Srpske.

Međutim, u najužem krugu favorita su kazahstanski tim Astana, te slovenački sastav Adria Mobil, ali i italijanski Galina Lukini Ekotek.

За дом спремни-Хрватска-02022026

Region

Ustaški pozdrav ispisan na ulazu u selo sa srpskim stanovništvom

Takođe, tradicionalno poljski tim Mazovže je ekipa koja može da se umiješa u borbu za vrh, jer ima izuzetno kvalitetne pojedince.

Treba istaći da će na trci učestvovati 175 biciklista iz ukupno 35 zemalja.

Najbrojniji su Poljaci sa ukupno 22 takmičara.

Podijeli:

Tag:

Trka Beograd - Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Радивоје Калајџић нокаутирао Украјинца

Ostali sportovi

Kakav nokaut: Srbin unazadio Ukrajinca - VIDEO

8 h

0
Кристијано Роналдо одбио да игра против Милана Борјана

Ostali sportovi

Kristijano Ronaldo odbio da igra protiv Milana Borjana

10 h

0
Томпсон скупо коштао рукометаше Хрватске

Ostali sportovi

Tompson skupo koštao rukometaše Hrvatske

20 h

0
Рукометаши Хрватске

Ostali sportovi

Očekivano: Hrvati ponovo slavili uz Tompsona

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

02

Maja Nikolić se skinula na Grmeču

18

56

Alkaraz otkazao naredni turnir

18

55

Doček rukometaša u Zagrebu očekivan: Ustaške zastave i Tompson

18

49

Slon usmrtio turistu u Nacionalnom parku na Tajlandu

18

28

Bijelo dugme ima novog pjevača? Milić Vukašinović kaže da Brega ne da te pare

Small banner

Trenutno na programu

16:50

Najbolje iz ATV jutra

infotejment

17:10

Centar dana

infotejment

18:50

Marketing

marketing

19:00

ATV vijesti

informativni program vijesti

19:40

Marketing

marketing

19:43

Sport

sportski program

19:50

Marketing

marketing

Stanje na graničnim prelazima

Small banner