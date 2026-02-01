Logo
Large banner

Očekivano: Hrvati ponovo slavili uz Tompsona

Izvor:

Agencije

01.02.2026

21:49

Komentari:

0
Рукометаши Хрватске
Foto: Screenshot

Rukometaši Hrvatske osvojili su bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu, pošto su u borbi za treće mjesto pobijedili Island rezultatom 34:33.

Uprkos porazu od Švedske u prvoj fazi, Hrvati su nanizali četiri pobjede u glavnoj grupi, prije poraza od Njemaca u polufinalu.

U borbi za bronzu sve vrijeme su vodili, iako nisu uspijevali da se odlijepe, ali je minimalna razlika bila dovoljna za sedmu medalju Hrvatske na EP, odnosno 16. na velikim takmičenjima.

Nakon pobjede, rukometaši Hrvatske su zapjevali pjesmu kontroverznog pjevača Marka Perkovića Tompsona, poznatog po ustaškim tekstovima.

Oni su nakon osvojene medalje zapjevali pjesmu "Ako ne znaš šta je bilo". Ta pjesma aludira na ratna dešavanja u Hrvatskoj devedesetih godina prošlog vijeka.

Podsjetimo, Danska je došla do zlatne medalje, pošto u velikom finalu u Herningu bila bolja od Njemačke rezultatom 34:27, čime je opravdala ulogu prvog favorita.

Podijeli:

Tagovi:

Hrvatska

Marko Perković Tompson

rukomet

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Атлетски савез прогласио најбоље

Ostali sportovi

Atletski savez RS proglasio najbolje: Samardžić i Pelemiš obilježili 2025.

3 h

0
Данци суверено до крова Европе

Ostali sportovi

Danci suvereno do krova Evrope

3 h

0
Хрватска преко Исланда до бронзе

Ostali sportovi

Hrvatska preko Islanda do bronze

5 h

0
Слађана Ерић

Ostali sportovi

Srpkinja prkosi godinama i pomjera granice u petoj deceniji

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

17

Tompson skupo koštao rukometaše Hrvatske

21

49

Očekivano: Hrvati ponovo slavili uz Tompsona

21

44

Ana Bekuta se konačno oglasila nakon napada u Čačku

21

39

Milena Popović ponovo pokazala bujne grudi

21

26

Preživjela pakao sa partnerom: Sjekao je nožem gdje je stigao, jedva izvukla živu glavu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner