Očekivano: Hrvati ponovo slavili uz Tompsona

Rukometaši Hrvatske osvojili su bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu, pošto su u borbi za treće mjesto pobijedili Island rezultatom 34:33.

Uprkos porazu od Švedske u prvoj fazi, Hrvati su nanizali četiri pobjede u glavnoj grupi, prije poraza od Njemaca u polufinalu.

U borbi za bronzu sve vrijeme su vodili, iako nisu uspijevali da se odlijepe, ali je minimalna razlika bila dovoljna za sedmu medalju Hrvatske na EP, odnosno 16. na velikim takmičenjima.

Nakon pobjede, rukometaši Hrvatske su zapjevali pjesmu kontroverznog pjevača Marka Perkovića Tompsona, poznatog po ustaškim tekstovima.

Oni su nakon osvojene medalje zapjevali pjesmu "Ako ne znaš šta je bilo". Ta pjesma aludira na ratna dešavanja u Hrvatskoj devedesetih godina prošlog vijeka.

Podsjetimo, Danska je došla do zlatne medalje, pošto u velikom finalu u Herningu bila bolja od Njemačke rezultatom 34:27, čime je opravdala ulogu prvog favorita.