Atletski savez RS proglasio najbolje: Samardžić i Pelemiš obilježili 2025.

Nikola Lučić

01.02.2026

20:31

0
Атлетски савез прогласио најбоље
Foto: Ustupljena fotografija

Mlađen Samardžić iz AK Maraton Brčko i Milica Pelemiš iz banjalučkog Borca , najbolji su atletičari Republike Srpske u 2025. godini. Priznanje im je uručeno na manifestaciji "Veče atletike" u Brčkom, u organizaciji Atletskog saveza RS i Atletskog kluba Maraton.

Mladen je šampion BIH u šest disciplina na 1500 m, 5000 m, 10000 m, polumaratonu, 10 km na cesti i u krosu. Milica Pelemiš je rekorderka BiH i RS na 100 m i 60 m u dvorani. Za najboljeg trenera proglašen je Srđan Samardžić iz AK Maraton, a Maraton je najbolji klub u RS.

"Iza mene je sjajna godina. Bilo je dosta trka, pobjeda, rekorda..Veoma sam srećan, ovo priznanje je kruna moga rada , treniranja, stotine pretrčanih kilometara...Hvala svima, obećavam da ću učiniti sve da ova godina, 2026. bude još uspješnija", rekao je Samardžić.

Zadovoljstvo nije krila ni Milica Pelemiš.

"Zadovoljna sam rezultatima u protekloj godini, a naravno, uvijek može bolje. Sprint je takva disciplina, gdje je svaki detalj, pokret, korak važan...Pokušaću u ovoj godini popraviti svoja lična vremena", rekla je Pelemiš.

2025. godina bila je izazovna i za Atletski savez RS, koji je uprkos problemima, uspio da realizuje sva takmičenja.

"Hvala AK Glasinac sa Sokoca koji je organizovao sva takmičenja na stazi u okviru ASRS. Moram da kažem da smo uz dosta problema, uspješno priveli godinu kraju. Već pet godina nismo dobili ni marku od Ministarstva sporta RS, za rad kancelarije, a to je 5500 km. To je za naš Savez veliki novac. Zadovoljan sam rezultatima naših atletičara. Postoje najave da bi Brčko uskoro moglo da dobije atletsku stazu što bi za ovu regiju i za atletski sport bilo sjajno. Hvala Gradonačelniku Siniši Milići, godinu Srđanu Blažiću, koji su prihvatili da budu domaćini ove manifestacije. Čestitam u AK Maraton na sjajnoj godini", izjavio je Predsjednik ASRS Duško Ivičić.

