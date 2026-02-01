Zvezdini igrači opljačkani u Zagrebu, otkriveni počinioci

Predsjednik KHL Medveščaka Igor Jačmenjak, istakao je da su otkriveni krivci koji su opljačkali hokejaše Crvene zvezde na gostovanju u Zagrebu.

Prema prvim informacijama koje je prenio portal CZBG, nepoznata lica iskoristila su odsustvo igrača tokom odlučujućeg perioda igre i otuđila klupske trenerke, jakne sa obilježjima Crvene zvezde, kao i jedan mobilni telefon i pasoš.

Brzom reakcijom organa reda i čelnika domaćeg kluba, situacija je riješena, a predsjednik KHL Medveščak Igor Jačmenjak, stao je pred javnost kako bi objasnio propust u organizaciji.

Hronika Oglasio se otac Danke Ilić i otkrio kako teče istraga

"Grupa klinaca je preskočila ogradu i ušla kroz prozor u svlačionicu", kratko je objasnio Jačmenjak.

Policija je ubrzo locirala počinioce, a sve ukradene stvari su pronađene i vraćene vlasnicima prije polaska tima za Beograd.

"Policija je brzo reagovala i sve otuđene stvari su pronađene i uredno vraćene igračima Crvene zvezde", potvrdio je prvi čovjek zagrebačkog kluba, prenosi Sportinjo.