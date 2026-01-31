Logo
Large banner

Rukometašice Borca pregazile Goražde

Izvor:

ATV

31.01.2026

19:27

Komentari:

0
Рукометашице Борца
Foto: Ustupljena fotografija

Utakmicama 10. kola nastavljeno je prvenstvo BiH za rukometašice.

Rukometašice Borca savladale su Goražde u gostima 37:29.

Vodile su "Osice" i na poluvremenu 21:13.

Najefikasnije u pobjedničkom timu bile su Bobić i Lončar sa po devet golova.

Prvo ime susreta bila je domaća rukometašica Ivana Đurović sa nevjerovatnih 13 golova.

Podsjetimo rukometašice Borca prvi dio sezone okončale su na drugom mjestu.

Podijeli:

Tagovi:

rukomet

RK Borac

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Свјетски шампион преминуо у 38. години

Ostali sportovi

Svjetski šampion preminuo u 38. godini

10 h

0
Њемачка - Хрватска

Ostali sportovi

Raspršio se san: Hrvatska se neobjašnjivo raspala

1 d

0
Ивана Шпановић и даље прави чуда: Пао рекорд Србије

Ostali sportovi

Ivana Španović i dalje pravi čuda: Pao rekord Srbije

2 d

0
Невјероватна Ивана Шпановић оборила државни рекорд

Ostali sportovi

Nevjerovatna Ivana Španović oborila državni rekord

3 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner