Rukometašice Borca pregazile Goražde

Izvor:
ATV
31.01.2026
19:27
Komentari:0
Utakmicama 10. kola nastavljeno je prvenstvo BiH za rukometašice.
Rukometašice Borca savladale su Goražde u gostima 37:29.
Vodile su "Osice" i na poluvremenu 21:13.
Najefikasnije u pobjedničkom timu bile su Bobić i Lončar sa po devet golova.
Prvo ime susreta bila je domaća rukometašica Ivana Đurović sa nevjerovatnih 13 golova.
Podsjetimo rukometašice Borca prvi dio sezone okončale su na drugom mjestu.
