Rukometašice Borca pregazile Goražde

Utakmicama 10. kola nastavljeno je prvenstvo BiH za rukometašice.

Rukometašice Borca savladale su Goražde u gostima 37:29.

Vodile su "Osice" i na poluvremenu 21:13.

Najefikasnije u pobjedničkom timu bile su Bobić i Lončar sa po devet golova.

Prvo ime susreta bila je domaća rukometašica Ivana Đurović sa nevjerovatnih 13 golova.

Podsjetimo rukometašice Borca prvi dio sezone okončale su na drugom mjestu.