Raspršio se san: Hrvatska se neobjašnjivo raspala

Rukometaši Njemačke prvi su finalisti Evropskog prvenstva, čija se završnica igra u Herningu.

Izabranici Alfreda Gislasona slavili su u polufinalu protiv Hrvatske rezultatom 31:28.

Aktuelni vicešampioni Olimpijskih igara nadigrali su svjetskog viceprvaka i tako ostvarili najveći uspjeh na kontinentalnoj smotri još od zlata 2016. godine.

Nijemci su na ovom prvenstvu doživjeli dva poraza, od Srbije i Danske, ali je ključni trijumf ostvaren u posljednjoj rundi druge faze nad Francuskom.

Najefikasniji kod Njemačke bili su Zerbe sa šest, odnosno Uščins, Mertens, Knor, Fišer i Gola sa po četiri gola. Volf je imao čak 13 intervencija.

Kod Hrvatske su se istakli Lučin sa šest, odnosno Martinović i Klarica sa po pet golova.

Od Hrvatske je, do ovog meča, bolja bila samo selekcija Švedske, što joj nije smetalo da kao prvoplasirana prođe u polufinale, međutim, moraće da se zadovolje mečom za bronzu, što je svakako bolji rezultat od ispadanja u drugoj fazi u prethodna dva izdanja Evropskog prvenstva.

Tim Dagura Sigurdsona se dobro držao u prvom poluvremenu, imao i vođstvo, ali ih je početak drugog poluvremena koštao.

Hrvatska je imala zaostatak od -2 na pauzi, da Njemačka serijom 5:1 otvorila drugi dio igre i tako slomila otpor rivala.

Uspjeli su Hrvati pred posljednjih nekoliko minuta da priđu na tri gola minusa, uoči završnog minuta i na -2, ali je to bilo sve od "kauboja".

Drugi polufinalni susret, između Danske i Islanda, na programu je u petak od 20.30.

Meč za bronzu je u nedjelju od 15.15, dok je finale na programu od 18.00 časova.