"Ovo je istina iza te fotografije": Glušac je pokazao Mandiću čim ga upoznao i dobio obećanje

28.01.2026

17:46

Komentari:

0
Milan Glušac ispričao je pozadinu fotografija sa Dušanom Mandićem i obećanjem koje je dobio od njega.

Milan Glušac bio je otkrovenje Evropskog prvenstva u vaterpolu i s razlogom se o debitantu u srpskoj reprezentaciji priča već danima. Nije to samo zbog toga što je bio u najboljem timu prvenstva, ni zbog prezimena koje je proslavio, nego i zbog toga što je ostvario san da igra sa svojim idolima.

Odmah poslije finala, najbolji srpski vaterpolista Dušan Mandić podijelio je dvije fotografije sa Glušcem - jedna od prije 11 godina kad je Glušac upoznao Mandića, a druga kada su zajedno osvojili Evropsko prvenstvo.

Sada je u emisiji "Glam i drama" na Prvoj televiziji otkrio i šta je istina iza te fotografije: "Bila je to poslije prve godina kada je Manda otišao iz Partizana u Pro Reko. Kad smo se vid‌jeli sad prvi put pred početak Evropskog prvenstva ja sam mu pokazao tu fotografiju", rekao je Glušac.

ФК Борац-28012026

Fudbal

Borac neriješeno protiv CSKA u Antaliji

"Obećao je da će je objaviti ne ako pobijedimo, nego kad pobijedimo i da će to obići cijeli svijet. Čvrsto sam vjerovao u to, imao sam obavezu zbog te slike", nasmijao se mladi golman Novog Beograda.

Ko je Milan Glušac?

Rođen je u septembru 2002. godine, ponikao je u Partizanu, već godinama nosi kapicu Novog Beograda, a na Evropskom prvenstvu u Beogradu je debitovao na najvećoj sceni i odmah osvojio zlato. Sa njim pred golom, srpski tim imaće pravi temelj za nove velike uspjehe i za povratak u vrh najvećih turnira i u narednim godinama, prenosi Mondo.rs.

