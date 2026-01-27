Logo
Large banner

Dušan Mandić samo jednom fotografijom oduševio naciju

Izvor:

Agencije

27.01.2026

21:05

Komentari:

0
Душан Мандић само једном фотографијом одушевио нацију
Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Vaterpolo reprezentacija Srbije postala je šampion Evrope poslije osam godina i tri šampionata bez medalje.

Oni su u finalu srušili ekipu Mađarske sa 10:7 i dominantno došli do titule prvaka Evrope.

Dva imena su se posebno istakla.

Miljenik nacije postao je debitant na golu Milan Glušac. Mladi golman kojem su tek 22 godine i koji je došao na turnir kao drugi golman izluđivao je sve rivale, a klasu potvrdio u finalu.

Njemu je i u polufinalu i u finalu skandirala cijela "Beogradska arena“ "MVP, MVP“, dok je u transu skidao zicere i lopte rivalima.

Nagradu MVP-ija finala pokupio je ipak maestralni Dušan Mandić koji je cijepao mreže rivala.

Dan poslije velikog trijumfa, Dušan Mandić je pokazao svoju veličinu.

Na svoj profil na društvenim mrežama okačio je sliku iz svlačionice sa medaljama i trofejom koji zajedno drži sa Milan Glušcem, a pored je okačio i njihovu sliku prije 11 godina.

Tada se Glušac kojem je bilo 11 godina slikao sa Mandićem ne znajući u tom trenutku da će zajedno držati pehar.

Podijeli:

Tagovi:

Dušan Mandić

Milan Glušac

vaterpolo

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Бањалука има прваке Републике Српске у џуду

Ostali sportovi

Banjaluka ima prvake Republike Srpske u džudu

5 h

0
Скандал на Европском првенству: Телефоном прислушкивао туђи тајмаут

Ostali sportovi

Skandal na Evropskom prvenstvu: Telefonom prisluškivao tuđi tajmaut

10 h

0
Побједа Данске: Нијемци себи поразом закомпликовали живот на ЕП

Ostali sportovi

Pobjeda Danske: Nijemci sebi porazom zakomplikovali život na EP

23 h

0
Шпанија боља од Француске

Ostali sportovi

Španija bolja od Francuske

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

16

Nakon eksplicitnih snimaka Mirjane Pajković isplivale i šok poruke

22

16

Detalji nezgode u Sarajevu: Djevojčica (10) zadobila teške povrede

22

10

Centralne vijesti, 27.01.2026.

21

58

Zelenski spreman da se sastane sa Putinom

21

50

EU daje 171 milion evra: Evo za šta mi dobijamo pare

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner