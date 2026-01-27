Dušan Mandić samo jednom fotografijom oduševio naciju

Oni su u finalu srušili ekipu Mađarske sa 10:7 i dominantno došli do titule prvaka Evrope.

Dva imena su se posebno istakla.

Miljenik nacije postao je debitant na golu Milan Glušac. Mladi golman kojem su tek 22 godine i koji je došao na turnir kao drugi golman izluđivao je sve rivale, a klasu potvrdio u finalu.

Njemu je i u polufinalu i u finalu skandirala cijela "Beogradska arena“ "MVP, MVP“, dok je u transu skidao zicere i lopte rivalima.

Nagradu MVP-ija finala pokupio je ipak maestralni Dušan Mandić koji je cijepao mreže rivala.

Dan poslije velikog trijumfa, Dušan Mandić je pokazao svoju veličinu.

Na svoj profil na društvenim mrežama okačio je sliku iz svlačionice sa medaljama i trofejom koji zajedno drži sa Milan Glušcem, a pored je okačio i njihovu sliku prije 11 godina.

Tada se Glušac kojem je bilo 11 godina slikao sa Mandićem ne znajući u tom trenutku da će zajedno držati pehar.