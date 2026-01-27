Banjaluka ima prvake Republike Srpske u džudu

27.01.2026
16:37
Komentari:0
Minulog vikenda 24.01.2026. godine, a na početku godine ništa novo za džudo klub Kodokan i "Kodokance" na prvenstvu Republike Srpske za seniore i dječake i djevojčice U12, mi ponovo pišemo naše stranice, kaže trener kluba Vladan Šikuljak.
"Rezultati su ponovo na našoj strani. Pehar za ukupan poredak dječaka i djevojčica u kategoriji U12 kao najbolja ekipa Republike Srpske. Pehar za djevojčice U12 kao najbolje u Republici Srpskoj", ističe Šikuljak.
Tea Simić,
Tamara Kaurin - najbolja djevojčica turnira,
Mila Urukalo i
Sarah Hajirić.
Andrea Perić,
Marija Šutilović i
Katarina Jajčević.
Blizu medalje su bili Gejak Luka, Jarić Adrian i Petričević Nikola.
"Šampioni moji, ponovo ste učinili da budemo ponosni kako u klubu tako i na Republičkom takmičenju i svima pokazali kakav se džudo radi u našoj Banja Luci. Iako smo među najmlađim klubovima mi polako sustižemo konkurenciju, ističe Šikuljak.
Ekipa ATV redakcije želi vam mnogo sreće na tatamiju na predstojećem državnom prvenstvu BiH.
