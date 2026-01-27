Logo
Large banner

Banjaluka ima prvake Republike Srpske u džudu

27.01.2026

16:37

Komentari:

0
Бањалука има прваке Републике Српске у џуду
Foto: Ustupljena fotografija

Minulog vikenda 24.01.2026. godine, a na početku godine ništa novo za džudo klub Kodokan i "Kodokance" na prvenstvu Republike Srpske za seniore i dječake i djevojčice U12, mi ponovo pišemo naše stranice, kaže trener kluba Vladan Šikuljak.

"Rezultati su ponovo na našoj strani. Pehar za ukupan poredak dječaka i djevojčica u kategoriji U12 kao najbolja ekipa Republike Srpske. Pehar za djevojčice U12 kao najbolje u Republici Srpskoj", ističe Šikuljak.

Zlatni šampioni Republike Srpske su:

Tea Simić,

Tamara Kaurin - najbolja djevojčica turnira,

Mila Urukalo i

Sarah Hajirić.

Bronzane su bile:

Andrea Perić,

Marija Šutilović i

Katarina Jajčević.

Blizu medalje su bili Gejak Luka, Jarić Adrian i Petričević Nikola.

"Šampioni moji, ponovo ste učinili da budemo ponosni kako u klubu tako i na Republičkom takmičenju i svima pokazali kakav se džudo radi u našoj Banja Luci. Iako smo među najmlađim klubovima mi polako sustižemo konkurenciju, ističe Šikuljak.

Ekipa ATV redakcije želi vam mnogo sreće na tatamiju na predstojećem državnom prvenstvu BiH.

Podijeli:

Tagovi:

Džudo

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Скандал на Европском првенству: Телефоном прислушкивао туђи тајмаут

Ostali sportovi

Skandal na Evropskom prvenstvu: Telefonom prisluškivao tuđi tajmaut

6 h

0
Побједа Данске: Нијемци себи поразом закомпликовали живот на ЕП

Ostali sportovi

Pobjeda Danske: Nijemci sebi porazom zakomplikovali život na EP

19 h

0
Шпанија боља од Француске

Ostali sportovi

Španija bolja od Francuske

19 h

0
Милан Глушац са 23 године обезбиједио националну пензију: Ево колико ће пара добијати

Ostali sportovi

Milan Glušac sa 23 godine obezbijedio nacionalnu penziju: Evo koliko će para dobijati

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

05

Drama na putu: Stijena se obrušila na automobil, povrijeđena žena

17

57

Mina Kostić slomljena od bola: Objavila srceparajuće riječi

17

51

Bogdanoviću šest miliona godišnje za povratak u Partizan

17

49

Prilika za posao: Poljaci otvaraju tvornicu u Srpskoj

17

47

Njemačkoj hitno potrebni strani radnici

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner