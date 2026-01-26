Milan Glušac sa 23 godine obezbijedio nacionalnu penziju: Evo koliko će para dobijati

Jedan od junaka vaterpolo reprezentacije Srbije bio je debitant i jedan od najmlađih u timu, golman Milan Glušac, koji je briljirao tokom čitavog Evropskog prvenstva, gdje su Delfini osvojili zlatnu medalju.

Glušac je "preko noći" postao nova sportska zvijezda u Srbiji, a prije početka prvenstva je za njega rijetko ko znao.

Ipak, odbranama je iz dana u dan oduševljavao naciju, pa je postao jedan od miljenika. Na kraju, postao je i heroj navijača u polufinalu i finalu, gdje mu je cijela Beogradska arena skandirala ime uz povike "MVP, MVP".

Milan Glušac je karijeru počeo u VK Partizan, nastupao je i za Vukove sa Novog Beograda, da bi 2024. godine prešao u Novi Beograd.

Kada je uvršten u sastav reprezentacije Srbije za Evropsko prvenstvo 2026. godine kao debitant, malo ko je očekivao da će biti prva opcija na golu pored iskusnog Radoslava Filipovića, koji je bio olimpijski šampion u Parizu 2024. godine, kada je bio prvi golman.

Zdravlje Naučnici tvrde da je ovo najzdraviji način ispijanja kafe

Ipak, Glušac se nametnuo fenomenalnim partijama na golu, pa je poslije prve partije, gde je bio znatno uspješniji od Filipovića, postao nezamjenjiv na golu u najbitnijim mečevima, gdje je samo on bio na golu.

Fenomenalne partije donijele su Glušcu i nacionalnu penziju! Prema zakonu, zlatna medalja na Evropskom prvenstvu donosi nacionalnu penziju u iznosu od dvije prosečne zarade. Pošto je ona trenutno 110.000 dinara, to znači da je Milan Glušac obezbijedio 220.000 dinara nacionalne penzije.

On će uslov za nacionalnu penziju dobiti kada napuni 40 godina. Do tada ima priliku i da "pojača" svoja potencijalna primanja u penzionerskim danima, jer se medalje sa Svjetskog prvenstva i Olimpijskih igara vjednuju više. Zlato na Svjetskom prvenstvu donosi 2,5 puta prosječne plate u Srbiji, a zlato na Olimpijskim igrama donosi tri puta veći iznos u odnosu na prosečnu zaradu, prenosi Telegraf.