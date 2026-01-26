Logo
Maestralni Milan Glušac nakon zlatne medalje: "Velik je Gospod"

Telegraf

26.01.2026

10:18

Маестрални Милан Глушац након златне медаље: "Велик је Господ"
Foto: Tanjug/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Apsolutno otkrovenje ovog Evropskog prvenstva bio je nevjerovatni golman Milan Glušac.

Mladi čuvar mreže je izrastao u pravog heroja nacije, bio je najbolji pojedinac u taboru Srbije onda kada je to bilo najpotrebnije u polufinalu, a zatim i u samom finalu protiv moćnih Mađara (10:7), gd‌je je svojim odbranama ulivao sigurnost cijelom timu.

Арена ватерполо иградња

Ostali sportovi

Nevjerovatna transformacija: Kako je "Arena" od košarkaškog pretvorena u hram evropskog vaterpola

Međutim, Glušac nije oduševio Srbiju samo nestvarnim partijama u bazenu, već i onim što je uradio nakon dod‌jele medalja. Na svom Instagram profilu podijelio je fotografiju sa najsjajnijim odličjem oko vrata, uz poruku koja gađa pravo u srce i svjedoči o njegovoj skromnosti i vjeri.

Citirao je riječi iz Svetog Pisma, tačnije Psalam 145:3:

– Velik je Gospod, i valja Ga slaviti, i veličanstvo Njegovo ne može se dosegnuti – napisao je on.

Ovaj gest mladog šampiona izazvao je lavinu pozitivnih komentara i pokazao da, pored toga što je vrhunski sportista, Milan ne zaboravlja prave vrijednosti.

Дајана Зоретић

Ostali sportovi

Ko je Hrvatica koja je osvojila zlato sa Srbijom? Dajanu su nazivali "trojanskim konjem", a niko ovo nije znao

Koliko je ovaj uspjeh bio težak, svjedoče i Milanove riječi neposredno nakon završetka finalne utakmice. Emocije su ga savladale, ali je ponos izbijao iz svake rečenice.

– Nevjerovatan osjećaj, obuzele su me emocije, ne znam šta da kažem. U najavi sam rekao da smo došli da osvojimo ovo prvenstvo i završili smo posao. Ovo je bila pobjeda tima, protiv svih, protiv sudija, imali smo probleme poslednjih dana, samo oni znaju kroz šta smo prošli. Igrali smo bez Ćuka, Mandića ranije, ne znam šta da kažem, to je to, pobijedili smo i osvojili, to je najbitnije! – istakao je, prenosi Telegraf.

Milan Glušac

Vaterpolo Srbija 2026

Vaterpolo 2026

Невјероватна трансформација: Како је "Арена" од кошаркашког претворена у храм европског ватерпола

Ко је Хрватица која је освојила злато са Србијом? Дајану су називали "тројанским коњем", а нико ово није знао

"Хорор" пред финале: Селектор Стевановић изнио шокантне детаље послије злата!

Душан Мандић проглашен за МВП финала

