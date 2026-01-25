Dušan Mandić proglašen za MVP finala

Vaterpolista Srbije Dušan Mandić proglašen je za najkorisnijeg igrača - MVP finala Evropskog prvenstva u Beogradu.

Mandić je izjavio da je njegov tim zasluženo osvojio titulu evropskog šampiona.

"Ne može bolje, teško da može bolje. Jako je teško pobediti jednu vrhunsku ekipu dva puta na prvenstvu", rekao je Mandić.

On je rekao da je preponosan i da ovako nešto nije doživio.

"Čestitke mojim momcima, čestitke mađarskoj ekipi, svaka im čast. Večeras smo mi bili bolji pred prepunom `Arenom` u Beogradu", rekao je Mandić poslije finalnog meča.

Mandić je na večerašnjoj finalnoj utakmici postigao četiri gola.

Vaterpolisti Srbije osvojili su zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Beogradu pobijedivši u finalu selekciju Mađarske rezultatom 10:7.

"Delfini" su se pred domaćom publikom, nakon osmogodišnje pauze, vratili na evropski tron.

Finalna utakmica je igrana u "Beogradskoj areni" pred oko 13.000 navijača.