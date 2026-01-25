Logo
Dušan Mandić proglašen za MVP finala

SRNA

25.01.2026

22:14

0
Душан Мандић проглашен за МВП финала
Foto: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Vaterpolista Srbije Dušan Mandić proglašen je za najkorisnijeg igrača - MVP finala Evropskog prvenstva u Beogradu.

Mandić je izjavio da je njegov tim zasluženo osvojio titulu evropskog šampiona.

"Ne može bolje, teško da može bolje. Jako je teško pobediti jednu vrhunsku ekipu dva puta na prvenstvu", rekao je Mandić.

Милан Глушац

Ostali sportovi

"Igrali smo protiv svih, i protiv sudija!" Milan Glušac poslije evropske titule srpskih vaterpolista

On je rekao da je preponosan i da ovako nešto nije doživio.

"Čestitke mojim momcima, čestitke mađarskoj ekipi, svaka im čast. Večeras smo mi bili bolji pred prepunom `Arenom` u Beogradu", rekao je Mandić poslije finalnog meča.

Mandić je na večerašnjoj finalnoj utakmici postigao četiri gola.

Vaterpolisti Srbije osvojili su zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Beogradu pobijedivši u finalu selekciju Mađarske rezultatom 10:7.

Србија ватерполо

Ostali sportovi

Srbija je prvak Evrope!

"Delfini" su se pred domaćom publikom, nakon osmogodišnje pauze, vratili na evropski tron.

Finalna utakmica je igrana u "Beogradskoj areni" pred oko 13.000 navijača.

Dušan Mandić

vaterpolo

