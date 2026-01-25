Logo
Large banner

UŽIVO Srbija u finalu bez jednog od najboljih, počeo meč

Izvor:

ATV

25.01.2026

20:15

Komentari:

0
УЖИВО Србија у финалу без једног од најбољих, почео меч
Foto: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Srbija igra u finalu Evropskog prvenstva protiv reprezentacije Mađarske u 20.30 sati u Beogradskoj areni.

Počeo je meč finala

Počeo je finalni meč između reprezentacija Srbije i Mađarske.

Mađarska je prva stigla do lopte i ona napada.

Srbija igra bez Miloša Ćuka!

Reprezentacija Srbije značajno oslabljena ulazi u finale, bez Miloša Ćuka (35), jednog od nosilaca igre reprezentacije.

Da li je u pitanju povreda ili povratak virusa koji ga je mučio u prethodnom periodu, za sada nije poznato.

Sastav Srbije: Filipović, Glušac, Mandić, S. Rašović. Ranđelović, Lazić, Drašović, Jakšić, Vico, Dedović, P. Jakšić, V. Rašović, Martinović, Lukić

Podijeli:

Tagovi:

vaterpolo

Miloš Čuk

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ватерполо

Ostali sportovi

Grci dominantno osvojili bronzu u Beogradu!

2 h

0
Ски скокови

Ostali sportovi

Domen Prevc postao svjetski šampion u skijaškim letovima

1 d

0
Ново! Шумахер није више везан за кревет

Ostali sportovi

Novo! Šumaher nije više vezan za krevet

1 d

0
Укинута суспензија: Капитен Никола Јакшић игра финале!

Ostali sportovi

Ukinuta suspenzija: Kapiten Nikola Jakšić igra finale!

1 d

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

15

UŽIVO Srbija u finalu bez jednog od najboljih, počeo meč

20

07

Igokea pružila sjajan otpor, Partizan ipak došao do pobjede

20

00

Prepoloviće carine? "Majka svih sporazuma" nadohvat ruke

19

45

Snijeg možda Jokića ostavi u trci za MVP? Odgođena utakmica

19

39

Podaci Poreske: Najveća isplaćena mjesečna plata gotovo 300.000 evra

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner