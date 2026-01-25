UŽIVO Srbija u finalu bez jednog od najboljih, počeo meč

Srbija igra u finalu Evropskog prvenstva protiv reprezentacije Mađarske u 20.30 sati u Beogradskoj areni.

Počeo je meč finala

Počeo je finalni meč između reprezentacija Srbije i Mađarske.

Mađarska je prva stigla do lopte i ona napada.

Srbija igra bez Miloša Ćuka!

Reprezentacija Srbije značajno oslabljena ulazi u finale, bez Miloša Ćuka (35), jednog od nosilaca igre reprezentacije.

Da li je u pitanju povreda ili povratak virusa koji ga je mučio u prethodnom periodu, za sada nije poznato.

Sastav Srbije: Filipović, Glušac, Mandić, S. Rašović. Ranđelović, Lazić, Drašović, Jakšić, Vico, Dedović, P. Jakšić, V. Rašović, Martinović, Lukić