Logo
Large banner

Domen Prevc postao svjetski šampion u skijaškim letovima

Izvor:

Tanjug

24.01.2026

20:10

Komentari:

0
Ски скокови
Foto: Pixabay/Matej Bizjak

Slovenac Domen Prevc postao je svjetski šampion u skijaškim letovima, pošto je danas na takmičenju u Obersdorfu pobijedio sa 905,4 bodova.

Prevc je do titule stigao skokovima od 204 metra, 224,5 metara, 232 metra i 222,5 metara.

Norvežanin Marius Lindvik je osvojio srebrenu medalju sa 845,9 bodova, a bronza je pripala Japancu Renu Nikaidu sa 842,4 boda.

"Dugo sam radio na ovome. Skijaški letovi su jedan od mojih omiljenih", rekao je Prevc.

On je prvi put osvojio pojedinačnu titulu svjetskog prvaka u skijaškim letovima, a ima i dvije ekipne sa reprezentacijom Slovenije iz 2022. i 2024. godine.

Prevc je nedavno osvojio novogodišnju turneju "Četiri skakaonice" u ski skokovima, a takođe je vodeći u Svjetskom kupu.

Podijeli:

Tagovi:

Domen Prevc

ski skokovi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

У Приједору одржан Светосавски сабор пјесме с Косова и Метохије

Gradovi i opštine

U Prijedoru održan Svetosavski sabor pjesme s Kosova i Metohije

39 min

0
Протест Томпсонових присталица у Загребу: Дошли под прозор посланика која критикује усташтво

Region

Protest Tompsonovih pristalica u Zagrebu: Došli pod prozor poslanika koja kritikuje ustaštvo

42 min

1
Кија Коцкар брани Каспера због афере "Наташа Беквалац"

Scena

Kija Kockar brani Kaspera zbog afere "Nataša Bekvalac"

44 min

0
Требиње

Gradovi i opštine

Trebinjci otvaraju Svetosavski bal u Beču

46 min

0

Više iz rubrike

Ново! Шумахер није више везан за кревет

Ostali sportovi

Novo! Šumaher nije više vezan za krevet

1 h

0
Укинута суспензија: Капитен Никола Јакшић игра финале!

Ostali sportovi

Ukinuta suspenzija: Kapiten Nikola Jakšić igra finale!

5 h

2
Велики проблем: Србија у финалу без капитена Николе Јакшића?

Ostali sportovi

Veliki problem: Srbija u finalu bez kapitena Nikole Jakšića?

21 h

0
Маестрална Србија у финалу Европског првенства

Ostali sportovi

Maestralna Srbija u finalu Evropskog prvenstva

22 h

6

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

10

Domen Prevc postao svjetski šampion u skijaškim letovima

20

10

Teška saobraćajna nesreća u BiH: Osam osoba povrijeđeno

20

03

Vrijeđao novinarku na društvenoj mreži pa uhapšen

19

43

U Prijedoru održan Svetosavski sabor pjesme s Kosova i Metohije

19

40

Protest Tompsonovih pristalica u Zagrebu: Došli pod prozor poslanika koja kritikuje ustaštvo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner