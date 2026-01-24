Domen Prevc postao svjetski šampion u skijaškim letovima

Slovenac Domen Prevc postao je svjetski šampion u skijaškim letovima, pošto je danas na takmičenju u Obersdorfu pobijedio sa 905,4 bodova.

Prevc je do titule stigao skokovima od 204 metra, 224,5 metara, 232 metra i 222,5 metara.

Norvežanin Marius Lindvik je osvojio srebrenu medalju sa 845,9 bodova, a bronza je pripala Japancu Renu Nikaidu sa 842,4 boda.

"Dugo sam radio na ovome. Skijaški letovi su jedan od mojih omiljenih", rekao je Prevc.

On je prvi put osvojio pojedinačnu titulu svjetskog prvaka u skijaškim letovima, a ima i dvije ekipne sa reprezentacijom Slovenije iz 2022. i 2024. godine.

Prevc je nedavno osvojio novogodišnju turneju "Četiri skakaonice" u ski skokovima, a takođe je vodeći u Svjetskom kupu.