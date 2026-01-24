Logo
Large banner

Kija Kockar brani Kaspera zbog afere "Nataša Bekvalac"

Izvor:

Telegraf

24.01.2026

19:38

Komentari:

0
Кија Коцкар брани Каспера због афере "Наташа Беквалац"

Nakon što su u javnosti isplivale poruke koje je vjerenik Mine Kostić, Mane Ćuruvija alijas Kasper navodno slao za Natašu Bekvalac, oglasila se Kija Kockar.

Kija Kockar stala je u odbaranu Kasperu, tvrdeći da ima njegov pravi broj i da nije on slao poruke prije 16 mjeseci u kojima je izrazio želju da da ženi pjevačicu Natašu Bekvalac.

Kija se oglasila na mreži "x" uz tvrdnje da je Kasperu sve namješteno.

Мина Костић и Мане Ћурувија

Scena

Kasper htio da ženi Natašu Bekvalac? Oglasio se vjerenik Mine Kostić

- Eno poruke izmišljene/lažne (tad su pravili lažne poruke, faza velika bila), dok sam bila u rijalitiju, znači davno, od onog što je zubat, kao neki jazavac faca, zaboravila sam ime, ima na Google. I ja naiđem slučajno na njega, tri god poslije intervjua (jer dok sam izašla prošlo je vrijeme da tužim, a gore nisam ni tužila, nebitno) i rekoh alo šta ti daješ intervjue nisi me nikad ni vidio, a kao mi u nekoj ljubavi, možda sam pomenula da mi ne pruža ruku da ne bi dobio šamarčinu, i on: "Neee to nisam ja, kune se u majku... Poenta: poruke su previše slične sadašnjoj priči… - napisala je Kija u komentaru na objavi u kojoj se polemiše upravo o porukama koje je Kasper slao Nataši Bekvalac.

Мина костић каспер

Scena

Oglasila se Kasperova bivša: Spomenula njegovu porodicu

Kija je zatim pisala kako je ona sama vidjela kako su joj namjestili poruke sa bivšim dečkom i da je sigurna da je i sada stvar sa Kasperom ista, pa je ponudila da ona provjeri vjerodostojnost istih:

- Imam ja broj od ovog Maneta, neka daju meni da verifikujem, ili moji prijatelji što ga znaju. Nije me muvao. Inače, nije mu ta slika i ko još upisuje baš tako čovjeka u telefon - zapitala se ona na X mreži.

Kija Kockar

Na konstataciju žene koja je i objavila prepisku da ga poznaje i da to zaista jeste njegov broj telefona, Kija opet stoji u zaštitu:

- Neko je mogao to da kaže i da se napravi konverzacija… Bože, postajem zaštitnik Duha. Ajde prvo da vidimo da li će on Minu da ženi i da Mina dobije lijepo pasoš (ako ga je ovaj već dobio). Uostalom, Mina je lijepa žena i šarmantna, prelijepo pjeva, ima hitove. Možda je on nekoj bio ološ i đubre, a njoj će da bude blago. Mislim kako se kod nas kotiraju bivši i mi kod njih - zaključila je ona.

(Telegraf)

Podijeli:

Tagovi:

Mane Ćuruvija Kasper

Kristina Kija Kockar

Nataša Bekvalac

Mina Kostić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кија Коцкар запрошена на Божић, цијена прстена папрена

Scena

Kija Kockar zaprošena na Božić, cijena prstena paprena

2 sedm

0
Кија Коцкар и Катарина Живковић

Scena

Katarina Živković uzvratila: ''Da li neko zna ko je Kijin ljubavnik sa slike?

1 mj

0
Кија Коцкар и Катарина Живковић

Scena

Kija Kockar ponovo napala Kaću Živković: Bravo, Stojke

1 mj

0
Кија Коцкар напустила Србију након сукоба са Каћом Живковић

Scena

Kija Kockar napustila Srbiju nakon sukoba sa Kaćom Živković

1 mj

0

Više iz rubrike

Огњен Амиџић поново постао отац

Scena

Ognjen Amidžić ponovo postao otac

1 h

0
Послије претходног неуспјеха, серија Меган Маркл се не враћа на Нетфликс

Scena

Poslije prethodnog neuspjeha, serija Megan Markl se ne vraća na Netfliks

7 h

0
Мина Костић у емисији признала да је слала интимне слике Касперу

Scena

Dečko Mine Kostić opsjedao Natašu Bekvalac porukama: Evo šta joj je slao

9 h

0
Лазар Ристовски глумац

Scena

Šta je Lazar Ristovski zapravo završio

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

10

Domen Prevc postao svjetski šampion u skijaškim letovima

20

10

Teška saobraćajna nesreća u BiH: Osam osoba povrijeđeno

20

03

Vrijeđao novinarku na društvenoj mreži pa uhapšen

19

43

U Prijedoru održan Svetosavski sabor pjesme s Kosova i Metohije

19

40

Protest Tompsonovih pristalica u Zagrebu: Došli pod prozor poslanika koja kritikuje ustaštvo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner