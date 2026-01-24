Kija Kockar brani Kaspera zbog afere "Nataša Bekvalac"

Nakon što su u javnosti isplivale poruke koje je vjerenik Mine Kostić, Mane Ćuruvija alijas Kasper navodno slao za Natašu Bekvalac, oglasila se Kija Kockar.

Kija Kockar stala je u odbaranu Kasperu, tvrdeći da ima njegov pravi broj i da nije on slao poruke prije 16 mjeseci u kojima je izrazio želju da da ženi pjevačicu Natašu Bekvalac.

Kija se oglasila na mreži "x" uz tvrdnje da je Kasperu sve namješteno.

- Eno poruke izmišljene/lažne (tad su pravili lažne poruke, faza velika bila), dok sam bila u rijalitiju, znači davno, od onog što je zubat, kao neki jazavac faca, zaboravila sam ime, ima na Google. I ja naiđem slučajno na njega, tri god poslije intervjua (jer dok sam izašla prošlo je vrijeme da tužim, a gore nisam ni tužila, nebitno) i rekoh alo šta ti daješ intervjue nisi me nikad ni vidio, a kao mi u nekoj ljubavi, možda sam pomenula da mi ne pruža ruku da ne bi dobio šamarčinu, i on: "Neee to nisam ja, kune se u majku... Poenta: poruke su previše slične sadašnjoj priči… - napisala je Kija u komentaru na objavi u kojoj se polemiše upravo o porukama koje je Kasper slao Nataši Bekvalac.

Kija je zatim pisala kako je ona sama vidjela kako su joj namjestili poruke sa bivšim dečkom i da je sigurna da je i sada stvar sa Kasperom ista, pa je ponudila da ona provjeri vjerodostojnost istih:

- Imam ja broj od ovog Maneta, neka daju meni da verifikujem, ili moji prijatelji što ga znaju. Nije me muvao. Inače, nije mu ta slika i ko još upisuje baš tako čovjeka u telefon - zapitala se ona na X mreži.

Kija Kockar

Na konstataciju žene koja je i objavila prepisku da ga poznaje i da to zaista jeste njegov broj telefona, Kija opet stoji u zaštitu:

- Neko je mogao to da kaže i da se napravi konverzacija… Bože, postajem zaštitnik Duha. Ajde prvo da vidimo da li će on Minu da ženi i da Mina dobije lijepo pasoš (ako ga je ovaj već dobio). Uostalom, Mina je lijepa žena i šarmantna, prelijepo pjeva, ima hitove. Možda je on nekoj bio ološ i đubre, a njoj će da bude blago. Mislim kako se kod nas kotiraju bivši i mi kod njih - zaključila je ona.

