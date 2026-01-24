Ognjen Amidžić ponovo postao otac

Voditelj Ognjen Amidžić danas je po treći put postao otac. Njegova supruga Mina se porodila i na svijet donijela d‌jevojčicu, što je Ognjenu najljepši poklon za jubilarni rođendan koji je nedavno proslavio.

Iako bi malo ko povjerovao, voditelj Ognjen Amidžić zagazio je u 6. deceniju i nedavno proslavio 50. rođendan.

Samo nekoliko mjeseci nakon proslave rođendana, Ognjenu je stigao najljepši poklon- kćerkica.

Kako piše Blic, Mina se porodila u jednoj privatnoj klinici i porođaj je protekao u najboljem redu.

Nauka i tehnologija Zašto ljudi koji hrču ne probude sebe - Odgovor je u načinu funkcionisanja mozga

Inače, ovo je prva d‌jevojčica u njihovom domu, poslije dvojice sinova. Jednog je dobio u braku sa manekenkom Danijelom Dimitrovskom, a drugog u braku sa Minom.

"Presrećan sam! Sve je prošlo u najboljem redu! Mina i beba se osjećaju super! Jedva čekam da svi zajedno budemo kod kuće", rekao je Ognjen.