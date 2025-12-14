Logo
Boki 13 rekao da su mu se udvarala dva poznata muškarca: Otkrio njihova imena

Izvor:

Mondo.rs

14.12.2025

16:16

Komentari:

0
Боки 13 рекао да су му се удварала два позната мушкарца: Открио њихова имена

Bojan Jovanovski, poznat pod umjetničkim imenom Boki 13, vratio se na male ekrane, a nedavno je gostovao u emisiji "Ami G šou" kod Ognjena Amidžića.

Boki je govorio o zatvorskim danima koji su iza njega, ali i svim pikanterijama iz svog života koje javnost nije znala. Na pitanje da otkrije ime jednog javnosti poznatog muškarca koji mu se udvarao, Boki 13 je kao iz topa rekao:

"Iz Velikog brata je bio Mladen, iz Farme je bio Bane", rekao je Boki 13, što je šokiralo sve.

"Lažeš me?! Muvao te je Bane?", pitao ga je Ognjen Amidžić.

Кија Коцкар и Катарина Живковић

Scena

Katarina Živković uzvratila: ''Da li neko zna ko je Kijin ljubavnik sa slike?

"Ma pusti sad to", poručio je Boki, koji nije želeo da se vraća na to.

Gdje su danas Mladen i Bane?

Mladen Radulović je tada bio u vezi sa pjevačicom Anabelom Atijas, zajedno su snimili čak i duetsku pjesmu "150 stepeni".

Bane Janković poznat je kao bivši dečko pjevačice Katarine Živković. Bio je poznati maneken, a popularnost je stekao učešćem u rijalitiju "Farma" gde se i spojio sa Kaćom.

Катарина Живковић

Scena

Kaća Živković otkrila detalje iz stana u kom je živjela sa pjevačicom: "Prijavila pokušaj ubistva"

Bane, inače, danas ima decu sa lepom crnkom, koju je u nekoliko navrata pokazao na društvenim mrežama.

Da li će se oglasiti nakon ovih Bokijevih navoda, ostaje da vidimo.

