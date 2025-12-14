Logo
Kusturica: Nisam istisnut iz Andrićgrada, ne napuštam Srbiju

14.12.2025

15:21

Komentari:

0
Кустурица: Нисам истиснут из Андрићграда, не напуштам Србију

Proslavljeni srpski reditelj Emir Kusturica kaže da svaki njegov odlazak u Moskvu prate priče da napušta Srbiju i da se seli u Rusiju, ali da oni koji takve neistine plasiraju „taj film od njega neće gledati“.

Navodi da su njegovi odlasci u Moskvu uglavnom posjete univerzitetima, kao i razgovori o filmovima koje planira da radi, a da je priča o napuštanju Srbije dio propagande i želje pojedinaca da se to desi.

– Uvijek kada odem u Moskvu neko u Srbiji, iz tog obavještajnog kruga, kaže ‘Kusturica se seli u Rusiju’. Neposredno izražavaju želju da mene tu više nema, kao što i nekih drugih tu više nema. Međutim, kod mene uvijek postoji obrnut proces. Nigda ja neću da se selim iz Srbije, a moja ljubav prema ruskoj kulturi postoji i postojaće uvijek – rekao je Kusturica za RT Balkan.

Govoreći o posljednjem odlasku u Moskvu, kaže da je razgovarao o filmovima koji su u planu da snimi.

– Ideja je da radim Rasputina. Dobio sam prava od njegove nasljednice da radim d‌jelo ‘Posljednji trenuci’ u svojoj režiji, od svog novca. Onda ćemo napraviti razmjenu sa ruskim dijelom koji će da participira, ali i ostatkom svijeta. Drugi film bi trebalo da bude Dostojevski – rekao je Kusturica.

Nastaviće, kako kaže, da odlazi u Rusiju, ali Srbiju ne napušta.

– Odlaziću u Moskvu koliko god budem htio, ali da napustim Srbiju taj film neće gledati – zaključio je čuveni srpski reditelj.

Nisam istisnut iz “Andrićgrada”

On se osvrnuo se i na medijske napise da je „istisnut“ iz Andrićgrada, jer je obavljena dokapitalizacija i Vlada Republike Srpske sada ima 99,93 odsto ud‌jela.

– Ko formira te ideje, ja ne znam. Tu je samo promijenjen kapital i to su uobičajene radnje svuda u svijetu. Onda im se potkrade jedna laž da ja tvrdim koliko sam kapitala imao, a to je zapravo utvrdila nezavisna agencija koja je prije dvije godine napravila zaključak i analizu koliko je ko uložio – naveo je Kusturica.

Dodaje da se ta priča plasira kako bi ga diskreditovali.

– Plasira se da ja tvrdim da sam toliko uložio, a tamo imaju papire na osnovu kojih je ta dokapitalizacija izvršena uz moje prisustvo u institutu i savjetima. To nije nikakvo ‘istisnuće’ – kaže proslavljeni reditelj, prenosi Iskra.

