Ako danas ne ispoštujete ovaj običaj, vjeruje se da vam slijedi godina bez para

U narodnom vjerovanju postoji dan za koji se smatra posebno važnim kada je riječ o dugovima i obavezama. Prema tradiciji, upravo danas bi trebalo završiti sve što dugujete drugima – bilo da je u pitanju novac, pozajmljene stvari ili neispunjena obećanja. Vjeruje se da oni koji to ne učine ulaze u novu godinu opterećeni starim problemima, koji se zatim nastavljaju iz mjeseca u mjesec.

Ovaj običaj vezuje se za Tucindan. Smatra se da se u praznike ne ulazi sa dugovima, jer oni simbolično donose nemaštinu i finansijsku nestabilnost tokom cijele godine.

Pored priprema za Božić i porodičnih okupljanja, Tucindan je u narodu bio i dan za „raščšćavanje računa“. Ljudi su se trudili da vrate pozajmljeno, izmire stare obaveze i ne ostanu nikome dužni, kako bi praznike dočekali rasterećeni i u miru.

Vjerovanje takođe kaže da tog dana ne bi trebalo davati ništa iz kuće, jer se smatra da se zajedno sa stvarima iznosi i sreća doma. Zato se savjetuje oprez i čuvanje onoga što već imate.