Sve dionice auto-puteva u Republici Srpskoj prohodne, saobraćaj se odvija normalno

Sve dionice auto-puteva u Republici Srpskoj su prohodne i saobraćaj se odvija normalno, bez većih poteškoća. Kolovozi su bez sniježnog pokrivača, ali mokri i klizavi, saopštili su Autoputevi Srpske.

"Zimska služba Javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske (izvođač radova Kozaraputevi d.o.o. Banjaluka, na svim dionicama), od nedjelje ujutro, 4. januara 2026. godine, angažovala je 16 kamiona sa ralicama i posipačima, koji su tokom cijelog dana čistili snijeg i posipali industrijsku so po kolovozu. Uz to, angažovano je i 25 pomoćnih radnika", ističe se u saopštenju.

U pojedinim intervalima, prilikom obilnijih padavina, posebno u jutarnjim i večernjim časovima, saobraćaj se odvijao otežano i učesnici u saobraćaju su upozoravani putem promjenjive saobraćajne signalizacije da smanje brzinu kretanja i prilagode je uslovima na putu.

"Tako je bilo i tokom današnjeg dana, 5. januara 2026. godine, u prijepodnevnim časovima, prvenstveno na dijelu auto-puta E 661 Gradiška – Banjaluka i auto-puta "9. januar", na dionici od Laktaša do Prnjavora, gdje je padala kiša, koja se zbog niskih temperatura vazduha mogla lediti u dodiru s tlom. Zbog toga je na određenim lokacijama preporučena brzina kretanja od 80 kilometara na čas, na nekim dijelovima i 60 kilometara na čas", navodi se u saopštenju.

Meteorolozi za danas, 5. januar 2026. godine, najavljuju slabije padavine, ali već od sutra, 6. januara, najavljen je intenzivniji snijeg, pogotovo u večernjim satima.

Region Poplave širom Crne Gore, ekipe na terenu

JP Autoputevi Republike Srpske u centrima za održavanje i kontrolu saobraćaja (COKS Laktaši i COKS Kladari) ima dovoljne količine industrijske soli za posipanje kolovoza, a budući da nije bilo "iskakanja" mehanizacije, odnosno kvarova na vozilima zimske službe, ne očekujemo veće probleme u održavanju prohodnim svih dionica auto-puteva. Prema najavama meteorologa, već od četvrtka slijedi prestanak padavina, a od nedjelje i rast dnevnih temperatura.

Učesnicima u saobraćaju još jednom skrećemo pažnju na strogo pridržavanje saobraćajnih propisa i da budu maksimalno oprezni u vožnji, posebno u periodima intenzivnih padavina.