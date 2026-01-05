Minić: Otvaranje nove bolnice u Trebinju dio kontinuiranog ulaganja u zdravstveni sistem

05.01.2026
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je otvaranje nove bolnice u Trebinju dio kontinuiranog ulaganja u zdravstveni sistem, a da je cilj jasan, a to je dostupnija i kvalitetnija zdravstvena zaštita za sve.
"Zadovoljstvo je vidjeti novu bolnicu, opremljenu savremenim uređajima i saznanje da će u njoj raditi 116 ljekara. Čovjek ostaje u središtu našeg interesovanja", napisao je Minić na društvenoj mreži Iks.
Otvaranje nove bolnice dio je kontinuiranog ulaganja u zdravstveni sistem.
U proteklom periodu izgrađene su bolnice u Bijeljini,…
