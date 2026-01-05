Logo
Vučić za ATV: Uvijek ćemo biti uz naš narod u Republici Srpskoj

Bojan Nosović

05.01.2026

11:45

Foto: ATV

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za ATV da će uvijek biti uz narod Republike Srpske.

Vučić je danas stigao u Mrkonjiće rodno mjesto Svetog Vasilija Ostroškog, gdje ga je dočekao predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Ponosan sam što sam danasu Mrkonjićima u mjestu rodnom mjestu Svetog Vasilija Ostroškog. Nastavićemo da pomažemo koliko možemo. Uvijek ćemo biti uz naš narod u Republici Srpskoj", rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za ATV.

Aleksandar Vučić

