Vučić za ATV: Uvijek ćemo biti uz naš narod u Republici Srpskoj

Foto: ATV

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za ATV da će uvijek biti uz narod Republike Srpske.

Vučić je danas stigao u Mrkonjiće rodno mjesto Svetog Vasilija Ostroškog, gdje ga je dočekao predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. "Ponosan sam što sam danasu Mrkonjićima u mjestu rodnom mjestu Svetog Vasilija Ostroškog. Nastavićemo da pomažemo koliko možemo. Uvijek ćemo biti uz naš narod u Republici Srpskoj", rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za ATV.

