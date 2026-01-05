Vučić za ATV: Uvijek ćemo biti uz naš narod u Republici Srpskoj

Autor:Bojan Nosović
05.01.2026
11:45
Komentari:1
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za ATV da će uvijek biti uz narod Republike Srpske.
Vučić je danas stigao u Mrkonjiće rodno mjesto Svetog Vasilija Ostroškog, gdje ga je dočekao predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
"Ponosan sam što sam danasu Mrkonjićima u mjestu rodnom mjestu Svetog Vasilija Ostroškog. Nastavićemo da pomažemo koliko možemo. Uvijek ćemo biti uz naš narod u Republici Srpskoj", rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za ATV.
