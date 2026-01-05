Cvijanović: Nova bolnica u Trebinju veliki događaj za zdravstveni sistem Srpske

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović kaže da je otvaranje nove bolnice "Sveti arhiđakon Stefan – deveti januar" veliki događaj ne samo za Trebinje i Hercegovinu, već i za Republiku Srpsku, ali i za zdravstveni sistem Srpske.

"Ovo je jedan od objekata koji predstavlja nadogradnju svega onoga što smo radili nastojeći da zdravstveni sektor bude što bolji, te kako bi pružao apsolutno dobre usluge. Takođe, stvoreni su dobri uslovi i za zdravstvene radnike. Prema tome poruka jeste da gradimo Republiku Srpsku, vodimo računa, o svim dijelovima Republike Srpske i o potrebama građana", kaže Cvijanovićeva.

Navodi da su će se iz istog razloga okupiti danas kako bi obilježili ovako veliki dan.

"Ovaj objekat nije samo objekat od čelika, betona, stakla, on podrazumijeva jednu novu, da tako kažem eru u oblasti zdravstva kada je u pitanju Hercegovina", kaže Cvijanovićeva.

Istakala je da je u svemu tome važna podrška Srbije.

"Mi se radujemo svim uspjesima Srbije i oni našim. Apsolutno je važna posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Našu saradnju upravo danas pokazujemo okupljanjem u Trebinju", navodi Cvijanovićeva.