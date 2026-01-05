Logo
Large banner

Cvijanović: Nova bolnica u Trebinju veliki događaj za zdravstveni sistem Srpske

05.01.2026

10:46

Komentari:

0
Цвијановић: Нова болница у Требињу велики догађај за здравствени систем Српске
Foto: SRNA

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović kaže da je otvaranje nove bolnice "Sveti arhiđakon Stefan – deveti januar" veliki događaj ne samo za Trebinje i Hercegovinu, već i za Republiku Srpsku, ali i za zdravstveni sistem Srpske.

"Ovo je jedan od objekata koji predstavlja nadogradnju svega onoga što smo radili nastojeći da zdravstveni sektor bude što bolji, te kako bi pružao apsolutno dobre usluge. Takođe, stvoreni su dobri uslovi i za zdravstvene radnike. Prema tome poruka jeste da gradimo Republiku Srpsku, vodimo računa, o svim dijelovima Republike Srpske i o potrebama građana", kaže Cvijanovićeva.

Navodi da su će se iz istog razloga okupiti danas kako bi obilježili ovako veliki dan.

Жељка Цвијановић и Александар Вучић

Republika Srpska

Vučić stigao u Mostar: Cvijanovićeva ga dočekala na aerodromu

"Ovaj objekat nije samo objekat od čelika, betona, stakla, on podrazumijeva jednu novu, da tako kažem eru u oblasti zdravstva kada je u pitanju Hercegovina", kaže Cvijanovićeva.

Istakala je da je u svemu tome važna podrška Srbije.

"Mi se radujemo svim uspjesima Srbije i oni našim. Apsolutno je važna posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Našu saradnju upravo danas pokazujemo okupljanjem u Trebinju", navodi Cvijanovićeva.

Podijeli:

Tagovi:

Željka Cvijanović

Bolnica Trebinje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Вучић стигао у Мостар: Цвијановићева га дочекала на аеродрому

Republika Srpska

Vučić stigao u Mostar: Cvijanovićeva ga dočekala na aerodromu

4 h

2
Аутопутеви Српске: Сви правци проходни, саобраћај без застоја

Republika Srpska

Autoputevi Srpske: Svi pravci prohodni, saobraćaj bez zastoja

4 h

0
СНСД

Republika Srpska

Mazalica: Vukanovićeva ambcija veća od kompetentnosti

4 h

3
Граорац: Српска - немјерљива вриједност

Republika Srpska

Graorac: Srpska - nemjerljiva vrijednost

5 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

08

Ako danas ne ispoštujete ovaj običaj, vjeruje se da vam slijedi godina bez para

15

00

Poznato stanje državljanina BiH koji je povrijeđen u noćnom klubu u Švajcarskoj

14

57

Sve dionice auto-puteva u Republici Srpskoj prohodne, saobraćaj se odvija normalno

14

49

Četiri savjeta za bezbijedno uklanjanje leda i snijega sa automobila

14

43

Poplave širom Crne Gore, ekipe na terenu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner