Vučić stigao u Mostar: Cvijanovićeva ga dočekala na aerodromu

05.01.2026
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović dočekala je danas predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na Aerodromu u Mostaru.
Na mostarskom aerodromu Vučića su dočekali i ambasador Srbije u BiH Ivan Todorov i generalni konzul Srbije u Mostaru Vaso Gujić.
Vučić će tokom posjete Hercegovini prvo obići Manastir Svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostroškog u Mrkonjićima zajedno sa rukovodstvom Republike Srpske, a potom prisustvovati svečanosti povodom otvaranja bolnice "Sveti arhiđakon Stefan – 9. januar" u Trebinju.
Otvaranje je dio programa obilježavanja Dana Republike - 9. januara, a planirano je za 12.00 časova.
