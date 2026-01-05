Šeranić za ATV: Nova bolnica u Trebinju - iskorak u unaprijeđenju zdravstvenog sistema

Otvaranje bolnice "Sveti arhiđakon Stefan - Deveti januar" predstavlja veliki iskorak u unaprijeđenju zdravstvenog sistema, izjavio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Alen Šeranić u Jutarnjem programu ATV-a.

On je istakao da je dugo postojala potreba da Hercegovina dobije savremenu bolnicu, te da je posebno značajno što je ovaj projekat realizovan za samo dvije i po godine i u potpunosti sredstvima Republike Srpske.

Šeranić je naglasio da će nova bolnica omogućiti pružanje zdravstvenih usluga koje do sada nisu bile dostupne u ovom dijelu Srpske, prije svega zahvaljujući angiosali, koja će značajno unaprijediti kvalitet zdravstvene zaštite i smanjiti potrebu za upućivanjem pacijenata u Banjaluku ili Bijeljinu.

"Biće omogućeno blagovremeno liječenje poremećaja srčanog ritma, ugradnja pejsmejkera i druge intervencije iz oblasti kardiologije, a istovremeno će biti obezbijeđeni i bolji uslovi za rad Doma zdravlja u Trebinju", rekao je Šeranić u Jutarnjem programu ATV-a.

Izgrađena za samo dvije i po godine i vrijedna 128 miliona konvertibilnih maraka, nova bolnica u Trebinju dio je velikog investicionog ciklusa u okviru kojeg su značajna sredstva uložena u zdravstveni sektor Republike Srpske.