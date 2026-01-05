Obustavljen saobraćaj za teretna vozila preko planinskih prevoja

Zbog intenzivnih sniježnih padavina, na dionicama magistralnih puteva Sarajevo-Rogatica, preko Romanije, Trnovo-Foča preko Rogoja, Zvornik-Tuzla preko prevoja Crni Vrh, Bijeljina-Tuzla preko Banj Brda i Vlasenica-Sokolac preko Han Pogleda, obustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila.

Zbog snijega i leda na kolovozu, otežano je odvijanje saobraćaja na većini

puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, saopšteno je iz Auto-moto saveza AMS Republike Srpske.

Dodatne poteškoće vozačima pričinjavaju grane ili stabla koja se usljed tereta od snijega savijaju ili lome, pri čemu prave zastoj u saobraćaju.

Iz AMS-a skreću pažnju i na povećanu opasnost od odrona, na svim dionicama u usjecima i pored kamenih kosina.

Zabranjen je prevoz eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske, osim pirotehničkih sredstava za izvođenje najavljenih vatrometa, od 12.00 časova 6. januara do ponoći 7. januara i 9. januara cijeli dan.

Na području Banjaluke 8. januara je zabranjen prevoz eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju.

Zanimljivosti Šta nam zvijezde donose danas?

Privedeni su kraju radovi na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Brestovčina - Nova Topola i pušten je saobraćaj, ali je potreban oprez zbog završnih radova.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, a na mostu na graničnom prelazu Rača saobraćaj se odvija jednom trakom naizmjenično od 7.00 do 17.00 časova.

Zbog radova na magistralnom putu Rača-Bijeljina i na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća se naizmjenično jednom kolovoznom trakom od 07.00 do 17.00 časova.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put, na dionici Dobro Polje-Miljevina, izmijenjen je saobraćaj uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Izmijenjen je režim saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas.

Deminiranja su aktuelna u kamenolomu Han Derventa na dionici magistralnog puta Lapišnica-Ljubogošta u mjestu Donja Ljubogošta u opštini Pale i u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja Ljubogošta.

U FBiH zbog intenzivnih sniježnih padavina, na dionicama magistralnih puteva Sarajevo-Tuzla (Nišići i Karaula), Bihać-Bosanski Petrovac (Ripački klanac), Bosanski Petrovac-Drvar (Oštrelj), Bosanski Petrovac-Ključ (Lanište), Travnik-Donji Vakuf (Komar) i Prozor-Gornji Vakuf-Uskoplje (Makljen), obustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila.

Vozačima se savjetuje da voze oprezno preko prevoja Mlinište i Borova glava.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila veće nosivosti i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je

zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.