Obustavljen saobraćaj za teretna vozila preko planinskih prevoja

05.01.2026

07:38

Komentari:

0
Foto: Srna

Zbog intenzivnih sniježnih padavina, na dionicama magistralnih puteva Sarajevo-Rogatica, preko Romanije, Trnovo-Foča preko Rogoja, Zvornik-Tuzla preko prevoja Crni Vrh, Bijeljina-Tuzla preko Banj Brda i Vlasenica-Sokolac preko Han Pogleda, obustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila.

Zbog snijega i leda na kolovozu, otežano je odvijanje saobraćaja na većini

puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, saopšteno je iz Auto-moto saveza AMS Republike Srpske.

Dodatne poteškoće vozačima pričinjavaju grane ili stabla koja se usljed tereta od snijega savijaju ili lome, pri čemu prave zastoj u saobraćaju.

Iz AMS-a skreću pažnju i na povećanu opasnost od odrona, na svim dionicama u usjecima i pored kamenih kosina.

Zabranjen je prevoz eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske, osim pirotehničkih sredstava za izvođenje najavljenih vatrometa, od 12.00 časova 6. januara do ponoći 7. januara i 9. januara cijeli dan.

Na području Banjaluke 8. januara je zabranjen prevoz eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju.

Privedeni su kraju radovi na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Brestovčina - Nova Topola i pušten je saobraćaj, ali je potreban oprez zbog završnih radova.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, a na mostu na graničnom prelazu Rača saobraćaj se odvija jednom trakom naizmjenično od 7.00 do 17.00 časova.

Zbog radova na magistralnom putu Rača-Bijeljina i na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća se naizmjenično jednom kolovoznom trakom od 07.00 do 17.00 časova.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put, na dionici Dobro Polje-Miljevina, izmijenjen je saobraćaj uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Izmijenjen je režim saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas.

Deminiranja su aktuelna u kamenolomu Han Derventa na dionici magistralnog puta Lapišnica-Ljubogošta u mjestu Donja Ljubogošta u opštini Pale i u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja Ljubogošta.

U FBiH zbog intenzivnih sniježnih padavina, na dionicama magistralnih puteva Sarajevo-Tuzla (Nišići i Karaula), Bihać-Bosanski Petrovac (Ripački klanac), Bosanski Petrovac-Drvar (Oštrelj), Bosanski Petrovac-Ključ (Lanište), Travnik-Donji Vakuf (Komar) i Prozor-Gornji Vakuf-Uskoplje (Makljen), obustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila.

Vozačima se savjetuje da voze oprezno preko prevoja Mlinište i Borova glava.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila veće nosivosti i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je

zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

obustavljen saobraćaj

stanje na putevima

Komentari (0)
09

45

Zabilježen rast kriptovaluta: Bitkoin predvodi tržište

09

38

Stiže zaslužena nagrada: Ova 3 znaka konačno pune novčanike do vrha

09

32

Požar u Hitnoj pomoći, ima mrtvih

09

32

Akcija ”Kalibar”: Oduzeta puška i meci

09

27

Zvorničanin prijavljen za nelegalnu trgovinu automobilima

